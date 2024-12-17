Ne tulum ne lor: İşte en sağlıklı üç peynir çeşidi

FETA PEYNİRİ

Feta peyniri, Yunan mutfağının ünlü beyaz peyniridir. Genellikle koyun sütü veya koyun ve keçi sütü karışımından yapılır. Tuzlu ve hafif ekşi bir tada sahip olan feta peyniri, salamura içinde olgunlaştırılır, bu da ona karakteristik tuzlu lezzetini ve dayanıklılığını kazandırır.



Feta peyniri, Yunan salatası (horiatiki), börekler (örneğin spanakopita), makarnalar ve omletler gibi birçok yemekle harika uyum sağlar. Kremsi ve ufalanabilir dokusu sayesinde hem soğuk yemeklerde hem de pişirilerek kullanılan çok yönlü bir peynirdir. Ayrıca, zeytinyağı, baharatlar ve taze otlarla marine edilerek mezelerde de sıkça yer alır.