Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak

Besin açısından zengin bir bitki olan aloe vera, doğru şekilde tüketildiğinde sağlığa çok faydalı olabilir. Yenilebilir bir bitki olan aloe vera, kalsiyum, magnezyum, çinko ve potasyum gibi temel mineraller içerir. Peki, neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz?

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 1

Temel besin maddelerinin doğal bir kaynağını bulmak söz konusu olduğunda, aloe vera en çok aranan doğal kaynaklardan biridir. Topikal uygulamadan doğrudan tüketmeye kadar, aloe veranın kullanıldığı çeşitli yollar vardır.

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Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 2

Aloe vera, A, C, E vitaminleri ve çeşitli B vitaminleri de dahil olmak üzere besin açısından zengindir. Ayrıca kalsiyum, magnezyum, çinko ve potasyum gibi temel mineraller içerir. Bitki, vücuttaki serbest radikallerle savaşan antioksidanlar açısından oldukça zengindir ve jeli, sindirimi kolaylaştıran enzimler açısından zengindir.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 3

Aloe vera, iltihap önleyici özelliklere sahiptir, bu nedenle bağırsak sağlığını iyileştirmek, bağışıklığı artırmak ve genel sağlığı korumajk için popüler bir ilaç haline gelmiştir. Ancak unutulmamalıdır her aloe vera bitkisi yenmek için güvenli değildir.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 4

Aloe vera bitkisi seçerken, yenilebilir olan Aloe barbadensis miller türünden olduğundan emin olun. Zararlı bileşikler içerdikleri için süs bitkisi çeşitlerinden kaçınılmalıdır.Satın aldığınız taze aloe yaprakları yeşil, sert ve küf veya hasardan arınmış olmalıdır.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 5

ALOE VERA NASIL TÜKETİLİR?

Aloe vera'yı güvenli bir şekilde tüketmenin anahtarı doğru şekilde hazırlamaktır.

İşte nasıl yapılacağı:

Kir veya bakterileri temizlemek için aloe yaprağını soğuk su altında durulayın.

Yaprağın her iki tarafındaki dikenli kenarları kesmek için keskin bir bıçak kullanın.

İçindeki yarı saydam jeli ortaya çıkarmak için yeşil dış kabuğu dikkatlice kesin.

Yeşil kabuğun altında lateks adı verilen sarımsı bir tabaka bulacaksınız. Bu lateks, müshil etkisi yapabilen ve büyük miktarlarda tüketildiğinde mide rahatsızlığına neden olabilen bir bileşik olan aloin içerir. Lateks izi kalmadığından emin olmak için jeli iyice durulayın.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 6

Hazırlandıktan sonra, aloe vera jeli birkaç şekilde tüketilebilir. Jeli olduğu gibi tüketin. Hafif, hafif acı bir tada sahiptir, ancak çoğu kişi tüm sağlık yararlarından yararlanmak için çiğ olarak tüketir.

Jeli, ferahlatıcı bir içecek için su veya doğal meyve suyuyla karıştırın. Lezzet için bal veya limon eklenebilir. En sevdiğiniz smoothie tarifine aloe vera jeli ekleyin.

Bu kombinasyon, acılığı maskelemek ve besin değeri katmak için iyi bir şekilde harmanlanarak mango ve ananas gibi meyvelerle iyi uyum sağlayabilir.

Detoks edici bir içecek için salatalık dilimleri, nane yaprakları ve limonla birlikte bir sürahi suya aloe vera küpleri ekleyin.

Aloe vera yemeye yeni başladıysanız, vücudunuzun nasıl tepki verdiğini görmek için az miktarda başlayın. Kendinizi rahat hissettiğinizde miktarı kademeli olarak artırın.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 7

Besin içeriğinin bozulmadığından emin olmak için her zaman taze aloe vera jeli kullanın.

İhtiyacınızdan fazla jel hazırladıysanız, buzdolabında hava geçirmez bir kapta bir haftaya kadar saklayın.

Sarı lateks tabakasını asla tüketmeyin çünkü sindirim sorunlarına neden olabilir ve büyük dozlarda zararlı olabilir.

Aloe veranın sayısız faydası olsa da aşırı tüketimi ishal veya susuzluk gibi yan etkilere yol açabilir.

Ticari aloe vera ürünleri, bitkinin doğal faydalarını azaltan eklenmiş şekerler, koruyucu maddeler veya kimyasallar içerebilir. Her zaman taze jel veya saf aloe vera ürünlerini tercih edin.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 8

NEDEN DÜZENLİ OLARAK ALOE VERA YEMELİSİNİZ?

Aloe vera jeli, şekerleri ve yağları parçalayan ve sağlıklı sindirimi destekleyen enzimler içerir. Ayrıca asit reflü ve irritabl bağırsak sendromu (IBS) semptomlarını yatıştırdığı da bilinmektedir.

Neden düzenli olarak aloe vera yemelisiniz? En çok aranan doğal kaynak - 9

ALOE VERA TÜKETMENİN FAYDALARI

  • Aloe veradaki antioksidanlar, oksidatif stresle savaşarak bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
  • Aloe veranın doğal bileşikleri karaciğer fonksiyonunu destekler ve vücudun detoksifikasyon sürecine yardımcı olur.
  • Aloe vera tüketmek cildinizi içeriden nemlendirebilir, akneyi azaltabilir ve doğal bir ışıltı sağlayabilir.
  • Aloe vera, iltihabı azaltarak ve sindirime yardımcı olarak metabolizmayı iyileştirebilir ve kilo verme çabalarını destekleyebilir.
Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.
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