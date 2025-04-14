Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur?

DİSPNE NEDENLERİ

Nefes darlığının birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında akciğer ve kalp hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, anksiyete ve obezite gibi durumlar yer alır. Ayrıca, hava kirliliği, aşırı kilo ve stres seviyesinin yükselmesi de nefes darlığını tetikleyebilir. ​