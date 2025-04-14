Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur?

Tıbbi literatürde “dispne” olarak adlandırılan nefes darlığı, halk arasında “solunum darlığı” şeklinde de bilinir ve kişinin hava açlığı yaşaması, yeterli nefes alamıyormuş gibi hissetmesiyle karakterize edilen rahatsız edici bir durumdur. Bu belirti, genellikle solunum sisteminde ya da dolaşım sisteminde bir sorun olduğuna işaret ederken, kimi zaman da psikolojik etkenlerle ortaya çıkabilir. Peki, nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur?

Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur? - 1

Nefes darlığı  tıbbi adıyla "dispne", kişinin yeterince nefes alamama hissi yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu durum, göğüste sıkışma, hava açlığı veya boğulma hissiyle kendini gösterebilir.​

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Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur? - 2

DİSPNE NEDENLERİ

Nefes darlığının birçok nedeni olabilir. Bunlar arasında akciğer ve kalp hastalıkları, solunum yolu enfeksiyonları, alerjiler, anksiyete ve obezite gibi durumlar yer alır. Ayrıca, hava kirliliği, aşırı kilo ve stres seviyesinin yükselmesi de nefes darlığını tetikleyebilir. ​

Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur? - 3

DİSPNE BELİRTİLERİ

Nefes darlığı belirtileri kişiden kişiye değişebilir. Ancak yaygın belirtiler arasında göğüste sıkışma, hızlı nefes alma, yorgunluk ve egzersiz sırasında nefes yetmezliği sayılabilir.

Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur? - 4

Unutulmamalıdır ki nefes almak, yaşamın en temel gereksinimidir. Bu doğal sürecin bozulması, hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yaşam kalitesini ciddi biçimde etkileyebilir. Bu yüzden nefes darlığı ciddiye alınmalı ve zaman kaybetmeden nedenleri araştırılmalıdır.

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