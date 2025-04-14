Nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur?
Tıbbi literatürde “dispne” olarak adlandırılan nefes darlığı, halk arasında “solunum darlığı” şeklinde de bilinir ve kişinin hava açlığı yaşaması, yeterli nefes alamıyormuş gibi hissetmesiyle karakterize edilen rahatsız edici bir durumdur. Bu belirti, genellikle solunum sisteminde ya da dolaşım sisteminde bir sorun olduğuna işaret ederken, kimi zaman da psikolojik etkenlerle ortaya çıkabilir. Peki, nefes darlığı (dispne) nedir, neden olur?
Nefes darlığı tıbbi adıyla "dispne", kişinin yeterince nefes alamama hissi yaşadığı rahatsız edici bir durumdur. Bu durum, göğüste sıkışma, hava açlığı veya boğulma hissiyle kendini gösterebilir.