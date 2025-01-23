Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu

ASİT İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

Sindirim sorunlarınız sık sık oluyorsa asit reflüye neden olan herhangi bir şeyi yemekten ve içmekten kaçının. Bu, dayanılmaz göğüs ağrısı ve mide ekşimesine neden olan uzun vadeli bir hastalıktır. Asit reflüsünün en yaygın semptomlarından biri kötü nefes kokusudur. Alkol, kahve, fast food, sarımsak, soğan ve çikolatalar asit reflüye neden olabileceği için ölçülü tüketilmelidir.





