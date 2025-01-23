Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu
Nefes kokusu son derece rahatsız edicidir ve herkes bu sorunla karşı karşıya kalabilir. Ağız kuruluğu, dildeki zararlı bakteriler ve reflü gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bununla mücadele etmenin etkili yolları arasında susuz kalmamak, probiyotik almak, gargara kullanmak, asitli yiyeceklerden kaçınmak ve sigarayı bırakmak yer alır.
Nefes kokusu son derece yaygın görülür. Özellikle sabahları uyandığınızda ağzınızda bir koku hissedebilirsiniz. Bu son derece rahatsız bir durumdur ancak önlenebilir. Kötü nefesin kaynağını bir uzman yardımıyla tespit edebilir ve sonrasında bu durumla mücadele edebilirsiniz.