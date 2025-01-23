Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu

Nefes kokusu son derece rahatsız edicidir ve herkes bu sorunla karşı karşıya kalabilir. Ağız kuruluğu, dildeki zararlı bakteriler ve reflü gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Bununla mücadele etmenin etkili yolları arasında susuz kalmamak, probiyotik almak, gargara kullanmak, asitli yiyeceklerden kaçınmak ve sigarayı bırakmak yer alır.

Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 1

Nefes kokusu son derece yaygın görülür. Özellikle sabahları uyandığınızda ağzınızda bir koku hissedebilirsiniz. Bu son derece rahatsız bir durumdur ancak önlenebilir. Kötü nefesin kaynağını bir uzman yardımıyla tespit edebilir ve sonrasında bu durumla mücadele edebilirsiniz.

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Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 2

Nefes kokusunu engellemek için uygulayabileceğiniz bazı basit yöntemler de var. İşte onlardan bazıları;

Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 3

SU İÇMEYİ İHMAL ETMEYİN

Kötü nefes, ağızda daha az tükürük üretilmesinden kaynaklanabilir. Ağızda azalan tükürük, vücudun ağız mikroorganizmalarına karşı savunmasını zayıflatır ve dişleri ve diş etlerini hasara karşı daha duyarlı hale getirir. Uzun süre aç kalmak, yeterince su içmemek ve yatmadan önce su içmemek ağız kuruluğunun nedenlerinden bazılarıdır. Bu nedenle, kötü nefes için en iyi ev tedavilerinden biri ağzınızı nemli tutmaktır.


Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 4

DİLİNİZİ FIRÇALAYIN

Dilinizi silmeyi unutmayın çünkü bakteriler pürüzlü yüzeyinde birikebilir ve ağız kokusuna neden olabilir. Dilin kıvrımları ve tat tomurcukları arasındaki herhangi bir birikimden kurtulmak için sadece ucunu değil, tüm yüzeyi silmelisiniz. Eczanelerde bulunan ucuz bir plastik dil kazıyıcı bunun için mükemmel bir araçtır. Ayrıca, dilinizi diş fırçanızla fırçalayabilirsiniz.

Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 5

ASİT İÇEREN GIDALARDAN UZAK DURUN

Sindirim sorunlarınız sık sık oluyorsa asit reflüye neden olan herhangi bir şeyi yemekten ve içmekten kaçının. Bu, dayanılmaz göğüs ağrısı ve mide ekşimesine neden olan uzun vadeli bir hastalıktır. Asit reflüsünün en yaygın semptomlarından biri kötü nefes kokusudur. Alkol, kahve, fast food, sarımsak, soğan ve çikolatalar asit reflüye neden olabileceği için ölçülü tüketilmelidir.


Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 6

PROBİYOTİK ALIMINIZI ARTIRIN

Bazen bağırsak florasındaki dengesizlik kötü nefesin nedeni olabilir. Probiyotik açısından zengin yiyecekler tüketerek floranızı yeniden dengeleyebilirsiniz. Bunlara turşu, yoğurt ve lahana turşusu dahildir. Yeterli sindirim enziminiz yoksa yemeğiniz düzgün bir şekilde parçalanmaz. Aksine, ağzınıza giren hoş olmayan bir koku yaratır.


Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 7

GARGARA KULLANIN

İyi bir ağız hijyeni rejimi, kozmetik bir gargara yerine tıbbi bir gargara ile geliştirilebilir. Dişlerinizden, diş etlerinizden, dilinizden ve diğer yumuşak dokulardan bakterileri ve kalan yiyecek parçacıklarını ortadan kaldırarak ve yıkayarak, gargara düzenli fırçalama ve diş ipi kullanımıyla birlikte kullanıldığında nefesi iyileştirir.


Nefes kokusu nasıl geçer? Kurtulmak için 6 ipucu - 8

SİGARAYI BIRAKIN

Sigara içiyorsanız muhtemelen  ağız kokusu sorunuyla da mücadele ediyorsunuzdur. Bu nedenle, ağız kokusunu azaltmanın en doğal yollarından biri sigarayı bırakmaktır. Ne zaman sigara içme ihtiyacı hissederseniz veya bırakmak isterseniz, nikotin bantları uygulayabilir, koşuya çıkabilir veya doktorunuzla konuşabilirsiniz.

Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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