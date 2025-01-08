Nefroloji Uzmanı öneriyor: Geceleri tüketince böbrek hasarını engelliyor, 5 süper besin kan basıncını dengelemek için bire bir

1. PANCAR

Antioksidanlar ve nitratlar açısından zengin olan pancar, kan basıncını düşürebilir ve kan akışını iyileştirebilir. Yüksek lif içeriği ayrıca yiyeceklerin sindirilmesine, vücudun temizlenmesine ve böbreklerin detoksifikasyonuna yardımcı olabilir. Kış salatalarına veya çorbalarına pancar ekleyebilirsiniz.

Böbrek dostu en iyi seçenekler arasında pancar, kan akışını artıran ve detoksifikasyona yardımcı olan güçlü antioksidanlar ve nitratlar ile başı çeker. Çorbalarınıza veya salatalarınıza pancar eklemek onlara renk katar ve böbrek fonksiyonunu önemli ölçüde artırır.