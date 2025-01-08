Nefroloji Uzmanı öneriyor: Geceleri tüketince böbrek hasarını engelliyor, 5 süper besin kan basıncını dengelemek için bire bir
Kış aylarında böbrekler ekstra bakıma ihtiyaç duyar ve diyetinize böbrek dostu süper yiyecekleri dahil etmek işlevlerini destekleyebilir. Pancar, kızılcık, tatlı patates, sarımsak ve ıspanak faydalı özellikleri nedeniyle önerilir. Bu yiyecekler iltihabı azaltır, kan akışını iyileştirir ve hasarı önler. Susuz kalmayın, tuz alımınızı sınırlayın ve optimum böbrek sağlığı için sıcaklığı ve aktiviteyi koruyun.
Böbreklerin sağlığını korumak, metabolik süreçlerin değiştiği ve vücudun biraz ekstra desteğe ihtiyaç duyduğu kış mevsimlerinde en önemli öncelik haline gelir.