Nemrut dağının zirvesinde “Çocuk Felcine Son” dediler
ntv.com.tr
UNESCO'nun dünya kültür mirasları arasında saydığı, 2206 metre yükseklikteki heykellere ev sahipliği yapan Nemrut Dağı zirvesinde verilen piyano konserinde ‘çocuk felcine’ dikkat çekildi. HABER: FERİT BİNZET
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Nemrut Dağı zirvesi bu kez çocuk felcine dikkat çekmek amacıyla bir konsere ev sahipliği yaptı. Adıyaman Nemrut Rotary Kulübü tarafından her yıl düzenlenen “Engelliler ile Nemrut'a Tırmanıyoruz” etkinliği bu yıl 20. kez gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Solist Soprano Selva Erdener ve Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı konser verdi.
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2Fiziksel engeli olanlar ve rotaryenler devasa kral ve tanrı heykellerinin arasında güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği Nemrut Dağına, zorlu bir tırmanışın ardından ulaşmayı başardı. Askerler de fiziksel engellilerin Nemrut Dağının zirvesine çıkarılmasına yardımcı oldu
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Etkinliğe; Ankara, İstanbul, Çorlu, İzmir, Eskişehir, Adana, Mersin, Gaziantep ve Malatya gibi birçok ilin yanı sıra Azarbaycan, ABD, Mexico, Brezilya, Taıwan, Paraguay ve Arjantin gibi ülkelerden gelen fiziksel engelliler, rotaryenler ve ziyaretçiler katıldı.
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4Nemrut Dağının zirvesinde doğu terasta Selva Erdener ve İbrahim Yazıcı, halk türkülerinden ve Türk bestecilerin özgün eserlerinden oluşan bir repertuar ile gerçekleştirdiği konserde “Nemrut'ın Kızı” türküsüyle büyük alkış aldı. Konser sonrasında zirvede Türkçe ve İngilizce “Çocuk Felcine Son” pankartı açıldı.
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5Konser sonunda açıklamada bulunan Soprano Selva Erdener, tarihin yazıldığı bir yerde anlamlı bir konser vermenin mutluluğunu yaşadığını, çocuk felcine dikkat çektikleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi.
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Orkestra Şefi ve Piyanist İbrahim Yazıcı ise böylesine önemli tarihi bir mekânda olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.
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Engelleri aşarak zoru başardıklarını belirten Rotaryen Hakan Karaalioğlu ve Nezih Bayındır da Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından insanların Nemrut Dağının zirvesinde bir araya gelmesinin ve çocuk felcine dikkat çekmenin çok anlamlı olduğunu belirttiler.
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