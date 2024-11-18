Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi
Demans unutma, kaygılı hissetme ve karar vermede güçlük gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkıyor. Halk arasında "bunama" olarak bilinen demans, 65 yaş ve üzeri kişilerde sıklıkla görülebiliyor. Nörolojik bir hastalık olan ve yaşla birlikte ilerleyen demansın bir belirtisi daha ortaya çıktı.
Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.