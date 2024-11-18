Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi

Demans unutma, kaygılı hissetme ve karar vermede güçlük gibi çeşitli belirtilerle ortaya çıkıyor. Halk arasında "bunama" olarak bilinen demans, 65 yaş ve üzeri kişilerde sıklıkla görülebiliyor. Nörolojik bir hastalık olan ve yaşla birlikte ilerleyen demansın bir belirtisi daha ortaya çıktı.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 1

Demans; hafıza ve düşünme yeteneği, dikkat ve karar alma, dil ve konuşma merkezindeki bozulmalarla kendini gösterebilir. Bu hastalıkların hepsi beyinde bir takım değişikliklere neden olarak hastalıklara ait özgü bulguları ortaya çıkarır.

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Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 2

Halk arasına bunama olarak da bilinen demans ilk dönemlerde basit bir unutkanlık olarak görülür.
Ancak zamanlarda kişilerin günlük ihtiyaçlarını karşılarken zorluk yaşamalarına neden olabilir. Bu nedenle erken tespit önemlidir.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 3

BANYODA BU AYRINTIYA DİKKAT!

Bunamanın bir diğer belirtisi de duş alırken ortaya çıkar. Burun tıkanıklığı gibi bir probleminiz yoksa, duş alırken şampuan ya da vücut kreminin kokusunu fark edememeniz bunamanın bir göstergesi olabilir.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 4

Ancak, bu durumun mutlak bir doğru olmadığını unutmamak gerekir. Daha doğru bir tespit için bir uzmana danışmanız önerilir.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 5

Konu ile ilgili konuşan Nörolog Dr. Meredith Bock, yaşın ilerlemesi ile beraber duyularda değişiklik yaşamanın normal olabileceğini ifade ederek, bunama olan kişilerde bu değişikliklerin daha belirgin olduğunu anlattı.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 6


Bir diğer Nörolog Dr. Fouzia Siddiqui ise, koku alma bozukluğunun bilişsel gerileme riskini artırdığını ifade etti.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 7

"KOKU ALMADA ZORLUK YAŞANMASI DOĞAL"

Nörolog, bu durumun temel nedeninin, demansın nörodejeneratif bir hastalık olması olduğunu anlattı. Beyni etkiler ve oradan da duyuları. Bu nedenle koku almada zorluk yaşanması doğaldır.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 8

Dr. Bock, "Demansa neden olan nörodejenerasyon süreci, kokuyla ilgili duyum ve duyusal işlemeyi de etkileyebilir ve sevdikleri şampuan ya da vücut losyonu gibi tanıdık kokuları tanımasını zorlaştırabilir" dedi.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 9

YAVAŞ YAVAŞ GERÇEKLEŞİR

Nörologlar konu ile ilgili, koku kaybının genellikle zaman içinde yavaş yavaş gerçekleştiğini ve kişinin bilişsel bozukluğunu fark etmesinden önce gerçekleşebileceğini ifade ediyorlar.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 10

Koku duyusunun azalmasının birden fazla nedeni olabilir. Tam ve doğru bir yanıt için bir uzmana başvurmanız önerilir.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 11

KOKU DUYUSU GERİ KAZANILABİLİR Mİ?

Koku duyusunda değişiklik yaşayan birçok kişi, bu duyunun geri kazanılıp kazanılmayacağını merak ediyor.

Nöroloji doktoru açıkladı: Duşta bunu yaşıyorsanız bunama belirtisi - 12

Konu ile ilgili konuşan Dr. Bock, koku kaybı Alzheimer ya da Parkinson hastalığı gibi nörodejeneratif bir bozukluktan kaynaklanıyorsa, geri kazanılmayacağını ifade etti.

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