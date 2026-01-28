Nöroloji doktoru "beyni gençleştiren gıda" diyor. Hafızayı diri tutmak için süper yol
28.01.2026 11:52
Beyin sağlığını korumak önemli. Hafızayı genç tutmak ve beynin hızlı yaşlanmasını engellemek için günlük alışkanlıklarınızda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Hareket ve zihinsel merakla beyin sağlığını geliştirmek, zihninizin bağlantılarının zaman içinde güçlü ve dirençli kalmasına yardımcı olur. Ancak bu iki kuralın yanı sıra bazı etkili günlük alışkanlıklar ve beyin sağlığına katkıda bulunan besinler de var.
Günümüzün yoğun temposu, stres ve sağlıksız yaşam alışkanlıkları beyin sağlığını tehdit ediyor ancak zihinsel sağlığı korumak sandığınızdan daha kolay. Düzenli uyku, dengeli beslenme ve zihni aktif tutan alışkanlıkların, hafıza kaybı ve nörolojik hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.
Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson, beyni sağlıklı tutmanın altı önemli yolunu paylaştı.
"BUNU YE, ŞUNU YEME"
Beyin sağlığını korumak için uzmanlar Akdeniz tipi beslenmenin önemini vurguluyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Bruce Mayerson'da Akdeniz tipi beslenmeyi öneren uzmanlardan biri. Bu tip beslenme; meyve, sebze, tam tahıllar, baklagiller, kuruyemişler ve zeytinyağı gibi besinleri içeriyor.
Özellikle kuruyemişler, kalp sağlığı için faydalı doymamış yağlar , bitkisel protein, lif, vitaminler ve mineraller açısından zengindir. Kaju, badem ve yer fıstığı beyin sağlığı için en etkili kuruyemişler arasında yer alıyor.
Akdeniz tipi beslenme ayrıca aşırı işlenmiş gıdaları, beyaz ekmek ve pirinç gibi rafine tahılları, tereyağı gibi sağlıksız yağları, ilave şekerleri, alkolü ve kırmızı eti sınırlandırır .
Mayerson kırmızı et için çok iyi bir protein kaynağı, ancak aynı zamanda yüksek yağlı bir besin olduğu için dikkatli tüketilmesi gerektiğini söylüyor.
"Yani genel olarak, tavuk ve kümes hayvanları gibi şeyler muhtemelen daha iyidir; ayrıca kolesterol açısından bakıldığında, kırmızı et, lipid sorununu yönetmeye çalışan kişiler için de bir sorun olabilir," diye de ekliyor.
İYİ BİR GECE UYKUSU ŞART
İyi bir gece uykusu çekmek, sağlıklı kalmanın gerçekten en rahat ve konforlu yolu. Özellikle REM uykusu, beynin yeni bilgileri işlemesine, depolamasına ve duygusal deneyimleri sıralamasına yardımcı olur. En canlı rüyaların görüldüğü uyku evresi budur.
Uyku ihtiyacı genellikle kişiden kişiye göre değişir. Yetişkinler için 7-9 saat uyku yeterli olurken, yaşamın ilk yıllarında ise uyku ihtiyacı yaklaşık 12-18 saattir. Uyku ihtiyacı 12-35 ay arası çocuklarda 12-14 saat, okul öncesi dönemdeki ve 6 yaşındaki çocuklar için 11-13 saat, ilkokul çağındaki çocuklar için 10-11 saat, ergenlik dönemindeki gençler için 7-8 saat, erişkin dönemdeki kişiler için ise 6-7 saattir.
SOSYAL KALIN VE HER ZAMAN İYİMSER OLUN
Florida Üniversitesi'nden yakın zamanda yapılan bir araştırma, beyninizin "gerçek yaşının" yaşam tarzınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini ortaya koydu; iyimserlik, dinlendirici uyku, stres yönetimi ve güçlü sosyal bağlar, güçlü yaşlanma karşıtı araçlar gibi işlev görüyor.
Mayerson, "Bu araştırma, iyimserliğin ve stres yönetiminin beyin yaşlanmasını anlamlı bir şekilde yavaşlatabileceğini, güçlü sosyal bağların ise özellikle yaşlandıkça beyin sağlığını desteklemede önemli bir rol oynadığını vurguluyor
YÜRÜYÜŞ VE HAREKET
Genel vücut sağlığını korumak için hareketli olmak ve düzenli egzersiz yapmak önemli. Aynı kural beyin sağlığını korumak için de geçerli. Vücudunuza uygun egzersizler, kan akışını artırarak, yeni beyin hücrelerinin oluşumunu destekleyerek, beynin değişim yeteneğini geliştirerek, hafızayı iyileştirerek ve bilişsel gerilemeyi azaltarak beyne önemli ölçüde fayda sağlar; ancak bu, spor salonunda çılgınlar gibi egzersiz yapmanız gerektiği anlamına gelmez.
Aerobik aktivite için, tempolu yürüyüş koşmak kadar etkili olabilir. Mayerson, günlük bir yürüyüş hedefi belirlemeyi ve buna bağlı kalmayı öneriyor.
"Hastalarım için şunu fark ettim: Eğer onlara bir hedef verirseniz, örneğin 'her gün 40 dakika yürüyeceksiniz bunu her gün aynı saatte yapacaksın' derseniz, bu bir ritim oluşturuyor," dedi.
OKUMAYA DEVAM EDİN
Beyni çalıştırmak için haberleri takip etmemek cazip gelebilir, ancak Mayerson'a göre haberleri takip etmek zihninizi meşgul eder ve potansiyel olarak bunama riskinizi azaltır.
Mayerson, bilişsel gerilemeyi geciktirmenin bir yolu olarak bulmacalara, Sudoku'ya ve diğer kelime oyunlarına o kadar da inanmıyor.
"Eğer düzenli pratik yaparsanız, bulmaca çözmede ve benzeri şeylerde çok iyi olursunuz; ancak bunun bunama hastalığınız üzerinde dramatik bir etki yaratacağından veya hastalığın ilerlemesini yavaşlatacağından emin değilim," diyor.
BAŞINIZI KORUMAK ÖNEMLİ
Kafanızı kaldırıma çarpmak? Beyniniz için hiç de iyi değil. Ama çok fazla insan bisiklet ve scooter kullanırken kask takmıyor.
Mayerson, "Bence bu, yapabileceğiniz en riskli davranışlardan biri," diyor. "Bu araçlardan birinde hızlı gitmediğinizi düşünseniz bile, saatte 15 veya 20 km hızla giderken kafanızı çarparsanız, kırık kemiklerden bahsetmiyorum bile, ciddi bir travmatik beyin hasarı geçirebilirsiniz." diye de ekliyor. Bu nedenle kask kullanımının önemine dikkat çekiyor.