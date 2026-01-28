Nöroloji doktoru "beyni gençleştiren gıda" diyor. Hafızayı diri tutmak için süper yol

Akdeniz tipi beslenme ayrıca aşırı işlenmiş gıdaları, beyaz ekmek ve pirinç gibi rafine tahılları, tereyağı gibi sağlıksız yağları, ilave şekerleri, alkolü ve kırmızı eti sınırlandırır .

Mayerson kırmızı et için çok iyi bir protein kaynağı, ancak aynı zamanda yüksek yağlı bir besin olduğu için dikkatli tüketilmesi gerektiğini söylüyor.

"Yani genel olarak, tavuk ve kümes hayvanları gibi şeyler muhtemelen daha iyidir; ayrıca kolesterol açısından bakıldığında, kırmızı et, lipid sorununu yönetmeye çalışan kişiler için de bir sorun olabilir," diye de ekliyor.