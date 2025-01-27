Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor

Baş ağrısı en sık yaşanan sağlık problemlerinden biridir ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Genellikle önemsenmeyen baş ağrısı sorunu sandığınızdan daha ciddi olabilir. ABD'li bir nörolog 50 yaş üstü kişilerin mutlaka dikkat etmesi gereken üc tip baş ağrısına dikkat çekti.

Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 1

ABD'li Nörolog Dr. Baibing Chen, sosyal medyada Dr. Bing adıyla tanınan bir uzman olarak, 50 yaş üstü kişilerin mutlaka dikkat etmesi gereken üc tip baş ağrısına dair kritik uyarılarda bulundu.

Sosyal medyada 640 bin kez izlenen videosunda Dr. Bing, bazı baş ağrılarının ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtti.

Dr. Bing'e göre, çoğu baş ağrısı zararsız olsa da, özellikle beyin hastalıklarının yaygınlaştığı 50 yaş üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı kırmızı uyarı işaretleri vardır. Dr. Bing, bu uyarısında şu önemli noktaları vurguladı:


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Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 2

En endişe verici baş ağrısı türünün “gök gürültüsü tipi” olduğunu belirten Dr. Bing, bu ağrının bir dakika içinde şiddetlendiğini ve genellikle hayatın en kötü baş ağrısı olarak tanımlandığını söyledi.

Bu tür bir baş ağrısının genellikle anevrizmanın yırtılması sonucu oluşan subaraknoid kanamadan kaynaklanabileceğini ifade eden Dr. Bing, boyun ağrısı, kusma ve nöbet gibi belirtilere de dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.


Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 3

Dr. Bing ayrıca bu tür baş ağrısının, beyindeki kan damarlarının aralıklı daralması (RCVS) ya da beyindeki ana toplardamarda pıhtı oluşması (serebral venöz tromboz) gibi diğer ciddi tetikleyicilerden de kaynaklanabileceğini söyledi.

Dr. Bing, yaş ilerledikçe migren gibi yeni bir birincil baş ağrısı geliştirme ihtimalinin azaldığını ve bu nedenle baş ağrısının sebebinin hematom, beyin tümörü ya da enfeksiyon gibi daha nadir ve ciddi durumlarla ilişkili olabileceğini belirtti.


Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 4

Özellikle baş ağrısına eşlik eden görme değişiklikleri, kafa derisinde hassasiyet ya da çiğneme sırasında ortaya çıkan ağrı gibi yeni semptomların ihmal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bu belirtilerin kan damarlarının iltihaplanması sonucu ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Bing, bu durumun tedavi edilmediği takdirde kalıcı körlüğe yol açabileceğini söyledi.


Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 5

Son olarak Dr. Bing, baş ağrısına eşlik eden göz kapağı düşmesi, göz bebeği genişlemesi ve çift görme gibi belirtilerin acil tıbbi müdahale gerektirdiğini belirtti. Bu belirtilerin, anevrizmanın şişkin bir kan damarı oluşmasından kaynaklanabileceğini ve hemen tedavi edilmesi gerektiğini vurguladı.


Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 6

Dr. Bing, “Bu, beyin anevrizmasını yırtılma olmadan fark edebildiğimiz nadir durumlardan biridir” diyerek erken müdahalenin önemini dile getirdi.


Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 7

BAŞ AĞRILARININ BİR UZMAN TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKİYOR

Dr. Bing’in uyarısına göre, yeni başlayan ya da alışılmadık özellikler gösteren baş ağrılarının mutlaka bir doktor tarafından değerlendirilmesi gerekiyor.

Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor - 8

Birçok baş ağrısı kötü duruş, fazla ağrı kesici kullanımı, grip, susuzluk, stres ya da görme sorunlarından kaynaklanabilir. Ancak farklı belirtiler ya da yeni baş ağrıları, altta yatan ciddi bir problemin habercisi olabilir.

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