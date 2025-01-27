Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor

Dr. Bing ayrıca bu tür baş ağrısının, beyindeki kan damarlarının aralıklı daralması (RCVS) ya da beyindeki ana toplardamarda pıhtı oluşması (serebral venöz tromboz) gibi diğer ciddi tetikleyicilerden de kaynaklanabileceğini söyledi.



Dr. Bing, yaş ilerledikçe migren gibi yeni bir birincil baş ağrısı geliştirme ihtimalinin azaldığını ve bu nedenle baş ağrısının sebebinin hematom, beyin tümörü ya da enfeksiyon gibi daha nadir ve ciddi durumlarla ilişkili olabileceğini belirtti.





