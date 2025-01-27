Nöroloji uzmanından 50 yaş uyarısı: 3 tip baş ağrısı hayati önem taşıyor
Baş ağrısı en sık yaşanan sağlık problemlerinden biridir ve çeşitli nedenlere bağlı olarak gelişebilir. Genellikle önemsenmeyen baş ağrısı sorunu sandığınızdan daha ciddi olabilir. ABD'li bir nörolog 50 yaş üstü kişilerin mutlaka dikkat etmesi gereken üc tip baş ağrısına dikkat çekti.
ABD'li Nörolog Dr. Baibing Chen, sosyal medyada Dr. Bing adıyla tanınan bir uzman olarak, 50 yaş üstü kişilerin mutlaka dikkat etmesi gereken üc tip baş ağrısına dair kritik uyarılarda bulundu.
Sosyal medyada 640 bin kez izlenen videosunda Dr. Bing, bazı baş ağrılarının ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğini belirtti.
Dr. Bing'e göre, çoğu baş ağrısı zararsız olsa da, özellikle beyin hastalıklarının yaygınlaştığı 50 yaş üzerinde dikkat edilmesi gereken bazı kırmızı uyarı işaretleri vardır. Dr. Bing, bu uyarısında şu önemli noktaları vurguladı: