Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz

Dünya çapında bir milyardan fazla kişiyi etkileyen"obezite, çağın hastalığı olarak görülüyor. Dünya çapında uzmanların hazırladığı bir rapora göre ise obezite daha hasaas ve net bir tanıma ihtiyaç duyuyor. Uzmanlar obezite tanısı için kullanılan Vücut Kitle İndeksinin tek başına yetersiz olduğuna dikkat çekiyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 1

Farklı ülkelerden bir grup sağlık uzmanı,  obezitenin tanımlanmasında, boy ve kilo oranının tek kıstas olarak kullanılmasına son verilmesini teklif ettti.

SAĞLIK HABERLERİ

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 2

Halihazırda vücut kitle İndeksi 30 üzeri kişiler obez olarak tanımlanıyor. Ancak sistemin eksiklikleri eleştiriliyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 3

Aşırı vücut yağına sahip kişilerin Vücut Kİtle İndeksi'nin her zaman 30'un üzerinde olmadığı belirtiliyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 4

Sporcuların da normal yağ kütlesine rağmen yüksek Vücut kitle indeksine sahip olduğuna dikkat çekiliyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 5

"GENEL SAĞLIK DURUMU DA DİKKAT ALINMALI"

Obezite tanımlaması için boy kilo oranının yanı sıra bel çevresi ve genel sağlık durumunun da dikkate alınması gerektiği belirtiliyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 6

Uzmanlar aşırı kilolardan kaynaklanan kronik hastalıkları olanlara "klinik obezite" teşhisi konması gerektiğine dikkat çekiyor. Herhangi bir sağlık sorunu olmayanlara ise "klinik öncesi obezite" teşhisi konulması gerektiği vurgulanıyor.

Bu sayede obezite vakalarının daha net biçimde teşhis edilip tedaviye daha erken başlanabileceği belirtiliyor.

Obeziteye yeni tanım gerekiyor: Vücut Kitle İndeksi tek başına yetersiz - 7

Lancet Diyabet ve Endokrinoloji dergisinde obeziteyle ilgili yayınlanan rapor, dünya çapında 70'den fazla kurum tarafından destekleniyor nncak uygulamanın yaygınlaşmasının zaman alacağı ifade ediliyor.

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