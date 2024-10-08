Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor
Vücudunuzda biriken fazla sıvı ödem birikmesine neden olur. Vücut ağırlığınız günden güne dalgalanıyorsa ve kilo değişimi gözlemliyorsanız bunun nedeni vücudunuzda biriken ödem olabilir. Sağlıksız beslenme, hareketsiz gibi pek çok faktör vücutta ödem birikmesine neden olabilir. Vücuttaki ödemi atmak ve şişkinlik hissinden kurtulmak için uygulamanız gereken pek çok yöntem var.
Ayaklarda, ayak bileklerinde, bacaklarda ve karın bölgesinde depolanan ödem vücudunuzda şişkinlik hissine neden olur. Genellike tuz oranı yüksek besinleri tükettiğinizde ya da hareketsiz kaldığınızda vücudunuzda ödem birikir. Vücudunuzda biriken ödemi atmak istiyorsanız bu yöntemlere bir şans verebilirsiniz.
İşte ödem atmaya yardımcı 7 yol