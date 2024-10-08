Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor

Vücudunuzda biriken fazla sıvı ödem birikmesine neden olur. Vücut ağırlığınız günden güne dalgalanıyorsa ve kilo değişimi gözlemliyorsanız bunun nedeni vücudunuzda biriken ödem olabilir. Sağlıksız beslenme, hareketsiz gibi pek çok faktör vücutta ödem birikmesine neden olabilir. Vücuttaki ödemi atmak ve şişkinlik hissinden kurtulmak için uygulamanız gereken pek çok yöntem var.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 1

Ayaklarda, ayak bileklerinde, bacaklarda ve karın bölgesinde depolanan ödem vücudunuzda şişkinlik hissine neden olur. Genellike tuz oranı yüksek besinleri tükettiğinizde ya da hareketsiz kaldığınızda vücudunuzda ödem birikir. Vücudunuzda biriken ödemi atmak istiyorsanız bu yöntemlere bir şans verebilirsiniz.

İşte ödem atmaya yardımcı 7 yol

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Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 2

1. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Günlük egzersiz ödem birikmesine engel olur ve vücuda pek çok faydası bulunur. . Egzersiz genellikle vücudun terlemesine neden olur ve ter vücudun su kaybetmesine neden olur. Bir antrenmandan sonra terleyerek az miktarda kilo vermek mümkündür.

Egzersiz, vücuttaki suyun kas hücrelerine kaymasına neden olur ve bu da hücrelerin dışındaki su miktarının azalmasına neden olur.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 3

2. SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Vücutta biriken ödem ve toksinleri kısa sürede atmanın yollarından biri de düzenli su tüketimi. Vücut susuz kaldığında , suyu daha fazla tutar ve bu da ödem ve şişkinliğe yol açar

Gün boyunca su için ve su içeren yiyecekler tüketmeye özen gösterin.

Su açısından zengin meyve ve sebzeler şunlardır:

  • Kavun
  • Karnabahar
  • Salatalık
  • Greyfurt
  • Portakallar
  • Karpuz
  • Kabak
Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 4

3. TUZ TÜKETİMİNİ SINIRLAYIN

Tuz, vücuttaki en yaygın elektrolitlerden biri olan sodyumdan oluşur . Sodyum, vücudumuzun hidrasyon seviyelerini etkileyen yiyeceklerimizdeki tuzdan elde edilir. Çok yüksek veya çok düşük sodyum seviyeleri sıvı dengesizliğine yol açabilir.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 5

Yüksek miktarda tuz ödem birikmes yol açar. Bu özellikle kalbi veya böbrekleri etkileyen belirli sağlık sorunlarınız varsa geçerlidir. Diyetinizdeki tuz miktarını azaltmak sıvı tutulmasını azaltabilir.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 6

4. KARBONHİDRAT İÇEREN BESİNLERİ DENGELİ TÜKETİN

Vücut karbonhidratları kaslarda ve karaciğerde glikojen olarak depolar, bu da suyu çeken bir glikoz (şeker) biçimidir . Bir çalışma, her bir gram glikojenin 3 ila 4 grama kadar su depoladığını buldu. Bu, karbonhidrat yemenin ödeme neden olacağı anlamına gelir.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 7


Karbonhidratlar ayrıca insülin seviyelerini artırarak sodyum ve su tutulmasına katkıda bulunur. Düşük karbonhidratlı bir diyet genellikle kısmen su kaybı nedeniyle hızlı kilo kaybına neden olur.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 8

5. ÖDEM ATMAYA YARDIMCI BESİNLERİ TÜKETİN

Bazı yiyecekler ve bitkiler vücudun ihtiyaç duymadığı suyu atmasına yardımcı olabilir.

Bunlar şunları içerir:

  • Rezene
  • Ebegümeci
  • Magnezyum açısından zengin besinler (yeşil yapraklı sebzeler, kuruyemişler, tohumlar, tam tahıllar)
  • Isırgan otu
  • Maydanoz
  • Potasyum açısından zengin besinler (patates, kayısı, ıspanak, domates, mercimek, kümes hayvanları, deniz ürünleri, süt ürünleri)
Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 9

6. TAKVİYELERİ DENEYİN

Bazı takviyeler su ağırlığının azaltılmasına yardımcı olabilir. Ödem oluşmasını önlemek için takviyelerden faydalanabilirsiniz. Ancak takviye ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir uzmana danışmalısınız.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 10

Magnezyum takviyesi : Magnezyum, vücudun sıvıyı atmasına yardımcı olan bir elektrolittir. Premenstrüel sendromun ( PMS ) semptomlarını hafifletebilir.

Potasyum takviyesi : Potasyum vücuttaki sıvı dengesini düzenler, sodyumun etkilerini dengeler ve idrar üretimini artırır.

B6 vitamini takviyeleri : B6 vitamini PMS'nin neden olduğu şişkinliği ve ödemi iyileştirebilir.

Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor - 11

7. KAFEİN TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Kafein sindirim sisteminin çalışmasına yardımcı olur. Kafein tüketmek, vücut tarafından atılan su miktarını artırabilir. Kafein kaynakları arasında düzenli kahve, çay ve kafein takviyeleri bulunur. Sağlıklı günlük kafein miktarı hakkında bir sağlık uzmanıyla görüşün.

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