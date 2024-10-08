Ödem atmaya yardımcı 7 etkili yöntem: Vücutta şişkinlik, toksin bırakmıyor

1. DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Günlük egzersiz ödem birikmesine engel olur ve vücuda pek çok faydası bulunur. . Egzersiz genellikle vücudun terlemesine neden olur ve ter vücudun su kaybetmesine neden olur. Bir antrenmandan sonra terleyerek az miktarda kilo vermek mümkündür.



Egzersiz, vücuttaki suyun kas hücrelerine kaymasına neden olur ve bu da hücrelerin dışındaki su miktarının azalmasına neden olur.