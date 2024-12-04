Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor

Bu tarif babaannemin tarifidir. Babaannem bu karışımın içine karabiber de eklerdi fakat boğaz yaktığı için ben karabiber eklemeyi tercih etmiyorum. Bu karışımı çocuklar da kullanabilir. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Vatandaşlar bu karışımları kullandıktan sonra bir sene boyunca ne bademcikleri şişer ne de boğaz ağrısı çekerler” diye konuştu.



Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir doktara danışın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.