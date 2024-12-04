Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor
Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların etkisiyle hastalıklara daha dirençsiz olabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığı nedeniyle grip ve öksürük gibi şikayetler de artar. Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan bir kişi babaannesinin karaturplu tarifini paylaştı. Bu doğal karışım inatçı öksürüğe ve boğaz ağrısına çare oluyor.
Öksürük, boğaz ağrısı, balgam ve şişen bademcikler kış aylarında herkesin ortak dertleri arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisiyle artan hastalıklara karşı direnç olmak için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz.