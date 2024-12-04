Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor

Kış mevsimi geldiğinde soğuk havaların etkisiyle hastalıklara daha dirençsiz olabilirsiniz. Özellikle soğuk algınlığı nedeniyle grip ve öksürük gibi şikayetler de artar. Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan bir kişi babaannesinin karaturplu tarifini paylaştı. Bu doğal karışım inatçı öksürüğe ve boğaz ağrısına çare oluyor.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 1

Öksürük, boğaz ağrısı, balgam ve şişen bademcikler kış aylarında herkesin ortak dertleri arasında yer alıyor. Soğuk havaların etkisiyle artan hastalıklara karşı direnç olmak için doğal yöntemlerden faydalanabilirsiniz.

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Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 2

Sivas'ta perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, soğuk algınlığı ve öksürük için karaturpun içi oyularak konulan bal ile elde edilen sıvının en etkili antibiyotik olduğunu söyledi.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 3

Yurdu etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı ve öksürük şikayetleri de arttı. Sivas'ta uzun süren öksürüklere karşı şifa olduğu düşünülen özel bir karışım uygulanıyor. Karaturp oyularak

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 4

İçerisine konulan zencefil, zerdeçal ve bal karışımından elde edilen sıvı, geçmek bilmeyen öksürüğe şifa oluyor. Babaanne ilacı olarak tarif edilen bu karışım, kısa sürede hazırlanarak tüketilebiliyor.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 5

Filtre yönteminin yanı sıra rendelenerek de yapılabilen karışımın birçok rahatsızlığa iyi geldiği ifade ediliyor.

“BU TARİF BABAANNEMİN TARİFİDİR"

Çarşıbaşı Mahallesi'nde perakende sebze halinde esnaflık yapan Ferhat Çobanoğlu, öksürüğe iyi gelen bu formülü yıllar önce babaannesinden öğrendiğini belirterek, karışımın soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına iyi geldiğini söyledi.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 6

Karışımın hazırlanışını tarif eden Çobanoğlu, “Bizim her sene ilaç olarak yaptığımız karaturpu bu sene yine yaptık. Siroz, KOAH gibi hastalıklara karaturp çok faydalı gelir. Bu karışımı düzenli kullanmak gerekiyor.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 7

Turpumuzun içini güzelce oyduk. Bazıları suyu hemen aksın diye delik açıyor fakat bu şeklide acı bir tat oluşuyor. Eğer turpun altını delmezsek, suyunu çeke çeke kendi deliğini oluşturarak suyunu bardağın içine akıtıyor. Aktıktan sonra bu suyu içmek faydalıdır.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 8

Turpun içine bal, zencefil ve zerdeçal koyarak bu karışımı yaptık. Diğer bir faydalı karışım olarak ise turpumuzu tabağın içine rendeledik. İçine zencefil, zerdeçal ve balımızı koyarak karıştırdık.

Bu karşımdan ortaya çıkan su, şifa niteliğindedir. Kışın bu karışımı yersen her derde deva olur. Bu karşımlar için en önemli nokta Sivas karaturpu olmasıdır. Sivas'ın havasının soğuk olmasından dolayı turp gevrek olur.

Öksürüğe babaanne ilacı: Yiyen 1 yıl boğaz ağrısı çekmiyor, bademcikleri şişmiyor - 9

Bu tarif babaannemin tarifidir. Babaannem bu karışımın içine karabiber de eklerdi fakat boğaz yaktığı için ben karabiber eklemeyi tercih etmiyorum. Bu karışımı çocuklar da kullanabilir. Hiçbir yan etkisi bulunmuyor. Vatandaşlar bu karışımları kullandıktan sonra bir sene boyunca ne bademcikleri şişer ne de boğaz ağrısı çekerler” diye konuştu.


Herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu doğal yöntemleri denemeden önce mutlaka bir doktara danışın. Bu makale sadece genel bilgi verme amacıyla yazılmıştır ve doktor tavsiyesi olarak ele alınmaması gerekir.

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