Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz

KALICI ÖKSÜRÜĞÜ GÖZ ARDI ETMEYİN

İki veya üç haftadan uzun süren bir öksürük, yürüyen zatürreye işaret edebilir. Soğuk algınlığı veya alerjiden farklı olarak, bu hastalık solunum yollarında daha derin bir iltihaplanmaya neden olur.



Yürüyen zatürreden kaynaklanan öksürük haftalarca hatta aylarca sürebilir.



