Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz

Yürüyen zatürre, hafif bir akciğer enfeksiyonudur ve örtüşen semptomlar nedeniyle genellikle uzun süreli soğuk algınlığı ile karıştırılır. Yürüyen zatürre sizi yataklara düşürmeyebilir ancak dikkat gerektiren bir durumdur. İnce belirtileri tanımak ve zamanında fark etmek, gereksiz komplikasyonlardan kaçınırken tamamen iyileşmenize yardımcı olabilir.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 1

Mevsim değiştikçe, inatçı öksürük uzun süreli soğuk algınlığı veya mevsimsel alerjiler ortaya çıkabilir. Ancak öksürük uzun sürdüğünde veya zamanla kötüleştiğinde, yürüyen zatürre gibi daha ciddi bir sağlık sorununun işareti olabilir. Peki, yürüyen zatürre nedir, belirtileri nelerdir?

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Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 2

YÜRÜYEN ZATÜRRE NEDİR?

Yürüyen zatürre, atipik zatürre olarak da adlandırılır, bakterilerin neden olduğu hafif bir akciğer enfeksiyonudur. 2018'den kalma bir çalışma, yürüyen zatürrenin değişen semptomlara sahip hafif, alışılmadık bir hastalık olduğunu söylüyor.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 3

Tanısı zor olabilir ve nasıl sunulduğu her zaman net değildir. Şiddetli zatürrenin aksine, sadece ara sıra yatak istirahati veya hastaneye yatmayı gerektirir. Birçok insan, akciğerlerinde bakteriyel bir enfeksiyonla savaştıklarını bilerek, bilinçsizce normal hayatlarına devam eder.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 4

Yürüyen zatürrenin belirtileri genellikle soğuk algınlığı belirtileriyle örtüşür, bunlar şunlardır:

  • Kalıcı öksürük (mukus üretimiyle veya mukus üretimi olmadan)
  • Düşük dereceli ateş
  • Yorgunluk
  • Boğaz ağrısı
  • Hafif nefes darlığı
Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 5

KALICI ÖKSÜRÜĞÜ GÖZ ARDI ETMEYİN

İki veya üç haftadan uzun süren bir öksürük, yürüyen zatürreye işaret edebilir. Soğuk algınlığı veya alerjiden farklı olarak, bu hastalık solunum yollarında daha derin bir iltihaplanmaya neden olur.

Yürüyen zatürreden kaynaklanan öksürük haftalarca hatta aylarca sürebilir.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 6

Kuru başlayabilir ancak sonunda üretken hale gelebilir (mukus üretir).

Enfeksiyon hava yollarını tahriş eder ve ateş gibi diğer belirtiler azaldıktan sonra bile kalıcı bir öksürüğe neden olur.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 7

YÜRÜYEN ZATÜRRENİN BELİRTİLERİ VE RİSK FAKTÖRLERİ

Yürüyen zatürreye nadir görülen bakteriler neden olur. Yürüyen zatürre herkesi etkileyebilir, ancak bazı kişiler diğerlerinden daha duyarlıdır.

Yoğun alanlardaki kişiler (örneğin okullar, ofisler)

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 8

Bağışıklık sistemi zayıflamış veya solunum yolu rahatsızlıkları olanlar

Tütün dumanı gibi kirleticilere veya tahriş edici maddelere maruz kalanlar.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 9

YÜRÜYEN ZATÜRRE VE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARKLAR

Yürüyen zatürre ve soğuk algınlığı bazı örtüşen semptomlara sahiptir ve bu da tıbbi yardım olmadan bunları ayırt etmeyi zorlaştırır. Ancak, kritik ayrımlar vardır:

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 10

Yürüyen zatürre: Bakteriyel enfeksiyon.
Soğuk algınlığı: Viral enfeksiyon.

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 11

Yürüyen zatürre: Akciğerler (hem üst hem de alt solunum yolu).
Soğuk algınlığı: Üst solunum yolu (burun ve boğaz).

Öksürük deyip geçmeyin: Yürüyen zatürre olmuş olabilirsiniz - 12

  • Yürüyen zatürre antibiyotik gerektirir.
  • Soğuk algınlığı destekleyici bakımla kendiliğinden düzelir.
Göğüs röntgenleri yürüyen zatürreyi doğrulayabilirken, soğuk algınlığı nadiren anormallik gösterir. Bir hafta sonra semptomlar iyileşmek yerine kötüleşirse, bir doktora başvurmak gerekir.
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