Ölümcül Corona virüsü 304 can aldı

Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı.
Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.
Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemeleri için yardım istendi. Öte yandan Wuhan eyaletinde Corona virüsü bulunan hastaların tedavi edilmesi için kullanılması planlanan 2 hastanenin inşası günlerdir devam ediyor.