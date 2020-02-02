Ölümcül Corona virüsü 304 can aldı

Çin'de ortaya çıkan Corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 304'e yükseldi. Can kayıplarının büyük çoğunluğu salgının ortaya çıktığı Hubey eyaletinde gerçekleşti. Vaka sayısı ise 14 bini aştı.

ntv.com.tr - NTV Haber 02.02.2020 - 03:19





Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüs salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden ve virüsten etkilenenlerin sayısı her geçen gün artıyor

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Ancak Çin dışında ölüme yol açmadı.

Virüs İspanya'da da ilk kez görüldü. İspanya Sağlık Bakanlığı, Kanarya Adaları'ndan La Gomera'daki bir kişiye Corona virüsü tanısı konulduğunu doğruladı. Hastanın, Corona virüsü bulunan bir Alman hastayla temas kurduğu öğrenildi.



Virüsün yayıldığı Hubei eyaletindeyse sokaklar bomboş. Yollar trafiğe kapatıldı. Toplu taşıma seferleri iptal edildi.

15 milyon nüfuslu Tianjin şehrinde bir sonraki açıklamaya kadar okullar ve işyerleri tatil edildi. Virüsün yayılmasını kontrol altına almak amacıyla Çin genelinde seyahatlere kısıtlamalar getirildi.

Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı. Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.

Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemeleri için yardım istendi. Öte yandan Wuhan eyaletinde Corona virüsü bulunan hastaların tedavi edilmesi için kullanılması planlanan 2 hastanenin inşası günlerdir devam ediyor.

Yetkililer 34 bin metrekarelik bir alanda yapımı süren bin yataklı ilk hastanede pazartesi günü hastaların tedavisine başlanmasının planlandığını duyurdu.

Çin'de 243 hastanın tedavi sonrası taburcu edildiği belirtiliyor. Hayatını kaybedenlerin büyük çoğunluğunun 65 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunduğu ifade ediliyor.