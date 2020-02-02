Ölümcül corona virüsü 305 can aldı

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, virüsten etkilenenlerden bin 795'inin durumu ciddi. Hastalık beş ülkede Çin'de bulunmamış insanlara da bulaşmaya başladı. Çin dışında ilk ölüm haberi ise Filipinler'den geldi. Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde corona virüsü teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı. Filipinler'deki corona virüsünden ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.
Avustralya ise önlem amacıyla Çin'den gelen tüm yabancı vatandaşların ülkeye girişini yasakladı. ABD ve Singapur ise son zamanlarda Çin'i ziyaret edenlerin ülkeye girişi kısıtlamaya yönelik önlemler aldıklarını açıkladı. Çok sayıda havayolu şirketi salgın nedeniyle Çin'e uçuşları askıya aldı.
Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemeleri için yardım istendi. Öte yandan Wuhan eyaletinde corona virüsü bulunan hastaların tedavi edilmesi için kullanılması planlanan 2 hastanenin inşası günlerdir devam ediyor.