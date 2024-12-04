Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor

İNGİLTERE'DE BEŞİNCİ VAKA

İngiltere'de, yaşamı tehdit eden mpox virüsünün beşinci vakası tespit edildi.



Bu, Britanya'daki toplam doğrulanmış vaka sayısını beşe çıkardı. Leeds'li kimliği belirsiz hastanın önceki dört vakayla hiçbir bağlantısı yoktu.



Virüs şu anda Orta Afrika'da yayılıyor ve salgının başlangıcından bu yana en az 1.000 kişinin ölümüne yol açtı.



Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler ağır darbe aldı; Burundi, Ruanda, Uganda ve Kenya'da da vakalar görüldü.