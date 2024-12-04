Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor

Uzmanlar, İngiltere'de beşinci vakanın görülmesiyle birlikte dikkat edilmesi gereken ultra ölümcül mpox suşunun "en sık gözden kaçan" belirtisini açıkladı. 2024'te ilk kez İsveç, Avustralya ve Pakistan'da tespit edilen maymun çiçeği virüsü genellikle çıban benzeri lezyonlarıyla biliniyor. Ancak virüsün daha az bilinen bir semptomu daha var.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 1

Uzmanlar, İngilizleri ölümcül mpox türünün "genellikle gözden kaça" az bilinen bir belirtisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Virüs genellikle çıban benzeri lezyonlarıyla bilinse de, erken evrelerde ortaya çıkan ve sıklıkla daha az ciddi hastalıklarla karıştırılan, daha az bilinen bir semptomu daha var.


SAĞLIK HABERLERİ

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 2

EN AZ BİLİNEN BELİRTİSİ

Şişmiş bezler veya lenf düğümleri genellikle soğuk algınlığı veya bademcik iltihabı gibi çok daha yaygın bir enfeksiyonun belirtisidir. Ancak Londra merkezli eczacı Abbas Kanani, bunun uzmanların "şimdiye kadarki en tehlikelis" olarak adlandırdığı mpox klad 1b'nin ilk belirtisi olabileceğini söyledi.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 3

BOYUN, KASIK VE KOLTUK ALTI BÖLGESİNİ ETKİLİYOR

Mutasyon, enfekte olanların onda birini öldürüyor ve düşük dalgasının arkasında olduğuna inanılıyor.

Virüsün enfeksiyonlarla savaşmadaki rolü nedeniyle boyun, kasık ve koltuk altı bölgesindeki şişmiş bezler tetikleniyor.

Bir virüs saldırdığında, savaşçı hücrelerimiz -beyaz kan hücreleri- vücudu savunmak için lenf düğümlerine hücum eder ve bezlerin şişmesine neden olur.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 4

Bay Kanani, "Şişmiş bezler veya lenf düğümleri genellikle başka nedenlerle karıştırılabilir ve her zaman belirgin olmayabilir, özellikle de hafif bir şişlik varsa veya vücudun derinlerindeyse." dedi.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 5

İNGİLTERE'DE BEŞİNCİ VAKA

İngiltere'de, yaşamı tehdit eden mpox virüsünün beşinci vakası tespit edildi.

Bu, Britanya'daki toplam doğrulanmış vaka sayısını beşe çıkardı. Leeds'li kimliği belirsiz hastanın önceki dört vakayla hiçbir bağlantısı yoktu.

Virüs şu anda Orta Afrika'da yayılıyor ve salgının başlangıcından bu yana en az 1.000 kişinin ölümüne yol açtı.

Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ülkeler ağır darbe aldı; Burundi, Ruanda, Uganda ve Kenya'da da vakalar görüldü.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 6

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN YAYGIN BELİRTİLERİ

Chemist Click'in eczacı şefi Abbas Kanani, enfeksiyonun diğer yaygın ilk belirtileri arasında yüksek ateş, kas ağrıları ve eklem ağrıları olduğunu açıkladı.

The Sun'a konuşan uzman, ilk belirtilerden bir ila beş gün sonra yüzdeki belirgin kızarıklığın ortaya çıktığını söyledi .

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 7

SU ÇİÇEĞİ İLE KARIŞTIRILABİLİYOR

Bay Kanani, kabarık noktalar ve sıvı dolu küçük kabarcıklar şeklinde görülen döküntülerin suçiçeği ile karıştırılabileceği konusunda uyarıyor.

Ağız, genital bölge ve anüs gibi vücudun diğer bölgelerine yayılabilir, bazı durumlarda anal kanamaya ve ağrıya neden olabilir.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 8

MPOX ÜZERİNDE AŞILAR ETKİLİ Mİ?

Çiçek hastalığına karşı etkili olması için tasarlanan mevcut mpox aşıları, 2022 salgını sırasında daha hafif olan türe karşı kullanıldı.

Ancak bunlar henüz daha güçlü olan 1b klad suşuna karşı yaygın olarak test edilmemiştir.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 9

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve NHS, virüse sahip biriyle temas kurulduktan sonra dört gün içinde, herhangi bir belirti yoksa 14 güne kadar aşı olunmasını öneriyor.

Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor - 10

Doğrudan tedavi yöntemi bulunmuyor, bunun yerine doktorlar hastanın vücudunun virüsle savaşmasına yardımcı olmaya odaklanıyor.

DAHA FAZLA GÖSTER