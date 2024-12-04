Ölümcül maymun çiçeği (mpox) türünün en az bilinen belirtisi açıklandı: Bu belirti gözden kaçıyor
Uzmanlar, İngiltere'de beşinci vakanın görülmesiyle birlikte dikkat edilmesi gereken ultra ölümcül mpox suşunun "en sık gözden kaçan" belirtisini açıkladı. 2024'te ilk kez İsveç, Avustralya ve Pakistan'da tespit edilen maymun çiçeği virüsü genellikle çıban benzeri lezyonlarıyla biliniyor. Ancak virüsün daha az bilinen bir semptomu daha var.
Uzmanlar, İngilizleri ölümcül mpox türünün "genellikle gözden kaça" az bilinen bir belirtisine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Virüs genellikle çıban benzeri lezyonlarıyla bilinse de, erken evrelerde ortaya çıkan ve sıklıkla daha az ciddi hastalıklarla karıştırılan, daha az bilinen bir semptomu daha var.