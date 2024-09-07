Ölümü aylar önceden bildiren işaretler! El ve ayaklardaki değişime dikkat
Ne zaman öleceğinizi bilmeniz mümkün değildir. Ancak uzmanlar bazı belirtilerin ölümün yaklaştığını gösteren işaretler olabileceğini söylüyor. Çok fazla uyumak, sürekli yorgun ve bitkin hissetmek ya da el ve ayaklardaki bazı değişimler dikkat çeken belirtiler arasında yer alabilir.
Hiçbirimiz ne zaman öleceğimizi bilemesek de yaşlılıkla birlikte gelen doğal ölümler öncesinde bazı belirtileri verebilir. Doktor Carol DerSarkissian tarafından gözlemlenen ve oluşturulan listede bir kişinin ölmesinden bir ila üç ay önce bazı semptolar görülebiliyor.
Uzman ismin açıklamalarına göre dizlerinin, ayaklarının ve ellerinin alacalı mavimsi-mora dönüşmesi gibi bazı belirtiler oldukça dikkat çekiyor.