Ölümü aylar önceden bildiren işaretler! El ve ayaklardaki değişime dikkat

Bunun yerine, ailelerin "kişi için en uygun olanı yapmasını" tavsiye etti.



"Bazı insanlar beklenenden daha çabuk kötüleşir. Bu yüzden aile üyenize veya arkadaşınıza söylemek istediğiniz bir şey varsa, bunu o anda söylemeniz önemlidir. Diğer aile veya arkadaşlarınızdan sevdiklerinizi ziyaret etmelerini veya vedalaşmalarını isteyebilirsiniz. Bazı kişiler ise ziyaretçiler arasında dinlenmek için zamana ihtiyaç duyar ve büyük bir insan grubu geldiğinde bu durumu bunaltıcı bulabilirler. Diğer kişiler ise etrafta insanların olmasını rahatlatıcı bulabilir."