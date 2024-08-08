Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi

Diyet listelerinin vazgeçilmezi ve tok tutucu etkisiyle kilo vermeyi kolaylaştıran chia tohumunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Ancak yapılan son araştırmalarda fazla chia tohumu tüketmenin vücuda zararlı olabileceği özellikle de sindirim sorunlarının yaşanabileceği ortaya çıktı.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 1

Chia tohumu son yıllarda popüler olan bol lif zengini yenilebilir bir tohum. Özellikle diyet yapanlar ve tokluk hissini artırmak isteyenler chia tohumunu yoğurtla karıştırarak ya da salataların içerisine ekleyerek tüketiyor.

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Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 2

Chia tohumu, kalp sağlığına iyi geliyor, kansere yakalanma riskini azaltıyor, kemik sağlığını güçlendiriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor. Güçlü bir omega-3 kaynağı olduğu için vücudun asit seviyesini de artıyor.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 3

Ancak chia tohumu üzerinde yapılan araştırmalar, fazla chia tohumu tüketmenin sağlığa çeşitli zararları olabileceğini ortaya koydu.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 4

Dr. Wendi LeBrett sosyal medya hesabında tohumların sindirim sistemine sıkışıp riskli bir duruma neden olabileceğini paylaştı. 3,4 milyondan fazla izlenen videoda, bir kişinin yemek borusuna sıkışan chia tohumunu yayınladı.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 5

Kaliforniya'da gastroenterolog olan Dr. LeBrett chia tohumlarının suyla birleştiğinde var olan emilim gücünden bahsediyor. Bu nedenle kuru bir şekilde tüketmek sağlığa çeşitli zararlar verebilir.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 6

Tohumların büyük miktarda nemi emebilmesi, tükürükte genişlemesine ve bazı durumlarda yemek borusunda büyük bir tıkanıklık oluşturmasına neden olabilir. Bunun üzerine Dr. LeBrett'in önerisi ise chia tohumu tüketirken bol miktarda su içilmesi gerektiği yönünde.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 7

Dehidrasyon, bağırsakların dışkıyı yumuşatmak için yiyecek atıklarından suyu emmesi gerektiğinden bağırsak tıkanması riskini de artırabilir. Aksi takdirde sindirim sisteminizde kalınlaşan, topaklaşmaya başlayan bir birikinti büyümeye başlayabilir.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 8

ALERJİK REAKSİYONLARA SEBEP OLABİLİR

Fazla chia tohumu tüketimi alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Yüksek lif içeriğine sahiptir, bu nedenle aşırı miktarda tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilir. Başlangıçta küçük miktarlarda tüketmek ve yavaş yavaş artırmak iyi bir yaklaşım olabili

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 9

Chia tohumları, kan sulandırıcı ilaçlarla etkileşime girebilir. Kanama riskini artırabilecek bir etkiye sahip olabilirler. Kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya bir sağlık sorununuz varsa, chia tohumu tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 10

Her şeyde olduğu gibi, chia tohumlarının da aşırı tüketilmesi önerilmez. Dengeli bir şekilde tüketmek, faydalarından en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 11

ÖNEMLİ! Genel olarak, chia tohumları sağlıklı yağlar, lif, protein ve antioksidanlar açısından zengindir ve dengeli bir diyetin parçası olarak tüketildiklerinde genellikle güvenlidir. Ancak kişisel sağlık durumunuzu göz önünde bulundurarak, herhangi bir yeni besin maddesini diyetinize eklemeden önce doktorunuzla konuşmak iyi bir fikirdir.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 12

CHİA TOHUMU NASIL TÜKETİLİR?

Chia tohumu çiğ şeklinde yemeklerde ya da salatalara eklenerek tüketilebilir. Blenderla toz haline gelebilen chia tohumu, smoothie, çorba ya da tatlı yapımında kullanılabilir. Chia tohumunun bir sıvıda şişerek hacmini on kat artırma özelliği bulunur. Chia tohumunu ıslatmak için 1: 6 oranında su eklenmelidir. Chia tohumu jöleye benzer kıvamlarını geliştirmeleri için en az bir saat suda beklemesi gerekmektedir.

Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi - 13

Chia tohumu pişirilmeden kullanılması besinleri değerleri açısından önemlidir. Chia tohumu kahvaltıda, salatalarda birçok şekilde tüketilebilir. Bunun nedeni sadece nötr bir tada sahip olması değil, aynı zamanda farklı şekillerde hazırlanabilmesidir.

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