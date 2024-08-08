Omega-3 deposu ama kabız yapıyor! Bağırsak tembelliğinin en büyük sebebi
Diyet listelerinin vazgeçilmezi ve tok tutucu etkisiyle kilo vermeyi kolaylaştıran chia tohumunun sağlığa pek çok faydası bulunuyor. Ancak yapılan son araştırmalarda fazla chia tohumu tüketmenin vücuda zararlı olabileceği özellikle de sindirim sorunlarının yaşanabileceği ortaya çıktı.
Chia tohumu son yıllarda popüler olan bol lif zengini yenilebilir bir tohum. Özellikle diyet yapanlar ve tokluk hissini artırmak isteyenler chia tohumunu yoğurtla karıştırarak ya da salataların içerisine ekleyerek tüketiyor.