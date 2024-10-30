Omega-3 ve Omega-6: İkisi arasındaki fark ve vücuda faydaları nelerdir?
Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri vücut sağlığı için önemlidir. Ancak her ikisi de insan vücudunu farklı şekilde faydaları bulunur. Peki, İkisi arasındaki fark nedir?
Ceviz, keten tohumu ve balık gibi gıda maddeleri, kalbinize, beyninize ve genel ruh halinize iyi gelirken iltihap önleyici faydaları olan çok miktarda omega-3 içerir. Sık tüketim, kalp hastalığı ve daha fazlası gibi kronik hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.