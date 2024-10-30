Omega-3 ve Omega-6: İkisi arasındaki fark ve vücuda faydaları nelerdir?

Ceviz, keten tohumu ve balık gibi gıda maddeleri, kalbinize, beyninize ve genel ruh halinize iyi gelirken iltihap önleyici faydaları olan çok miktarda omega-3 içerir. Sık tüketim, kalp hastalığı ve daha fazlası gibi kronik hastalık risklerini azaltmaya yardımcı olabilir.