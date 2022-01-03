Omicron akciğerlere daha az zarar veriyor: 6 çalışmadan ortak sonuç

Bununla birlikte Pillay, Omicron’un boğazda daha fazla hücre üretmesinin onu daha bulaşıcı hale getirdiğini ve daha hızlı yayılmasını açıklamaya yardımcı olduğunu söyledi. Akciğer dokusunu enfekte etmede iyi olan bir virüsün ise potansiyel olarak daha tehlikeli, ancak daha az bulaşıcı olduğunu sözlerine ekledi.