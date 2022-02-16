Omicron çocukları derinden etkiledi: Hastaneye yatışlar dört kat arttı

FDA AŞI ONAYINI İKİ AY ERTELEDİ

Cuma günü ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Pfizer/BioNTech'in 0-4 yaş arası çocuklar için aşı onayını en az iki ay erteledi ve şirketin yaş grubundaki üç doz aşı rejimine ilişkin verileri değerlendireceğini söyledi.

ABD'de çocuklar için onaylanmış tek Covid-19 aşısını üreten Pfizer/BioNTech, Nisan ayı başlarında 0-4 yaş arası çocuklar için üç doz aşı rejimi denemelerine ilişkin verileri raporlamayı beklediğini söyledi.

CDC ayrıca hamilelikleri sırasında Covid-19'a karşı aşılanan annelerin bebeklerinin (0 ila altı aylık) Covid-19 ile ilişkili komplikasyonlarla hastaneye yatma olasılığının yüzde 61 daha az olduğunu bildirdi.