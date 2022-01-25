Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor

ABD’li bilim insanları, Türkiye dahil pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron'a ilişkin endişelendiren bir uyarı yaptı. Los Angeles Halk Sağlığı Direktörü Ferrer, Omicron'un, corona virüsün önceki varyantlarına kıyasla daha hızlı ölüme neden olduğunu söyledi. Ferrer, Delta varyantında gözlemlenen ortalama 5 haftaya kıyasla, Omicronlu hastaların hastaneye kaldırıldıktan 2-3 hafta içinde öldüğünü açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr 25.01.2022 - 15:44 | Son Güncelleme : 25.01.2022 - 16:22

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 1

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Covid-19 kaynaklı ölümler yükseldi. Yetkililer, son ölümlerin çoğunun varyantı ile bağlantılı olduğunu söyledi. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 2

Los Angeles’taki doktorlar Omicron ile enfekte olan kişilerin genellikle, Delta varyantına göre daha az şiddetli semptomlar gösterdiğini söylese de, ölüm hızını artırdığı konusunda uyardı. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 3

MART AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK ÖLÜ SAYISI

Los Angeles Halk Sağlığı Direktörü Barbara Ferrer, Omicron nedeniyle geçen Perşembe günü Covid-19 kaynaklı 102 ölüm kaydedildiğini ve bunun Mart 2021’den bu yana en yüksek ölü sayısı olduğunu söyledi. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 4

Ferrer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Omicron varyantından ölen insanların durumunun daha önceki varyantlardan etkilenenlere göre çok daha hızlı kötüleştiğini belirterek, “Covid-19 nedeniyle  vefat eden insanların Omicron ile enfekte olduklarında çok daha sert bir şekilde etkilendikleri görülüyor” diye konuştu.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 5

Bununla birlikte, ABD’de yaz aylarında hüküm süren Delta varyantı salgını sırasında, ciddi vakaların semptomları ölümlerinden dört ile  beş hafta önce başladı.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 6

CİDDİ VAKALARDA OMİCRON, 2 İLE 3 HAFTA İÇİNDE ÖLDÜRÜYOR

Ancak geçen hafta sonlarında bildirilen ölümlerin çoğunun semptomlarının ölümlerinden üç hafta veya daha içinde başladığı belirtildi.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 7

Ferrer, "Omicron’da semptomların ortaya çıkışıyla ölüm arasındaki sürenin daraldığını görüyoruz” dedi.  

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 8

Diğer taraftan, Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, Omicron'un daha bulaşıcı olmasına rağmen genel olarak daha az ciddi hastalığa neden olduğu göz önüne alındığında, geçen kışa kıyasla "daha iyi bir yerde olduklarına" inandığını söyledi. Ancak artan ölü sayısının görmezden gelinemeyeceğini vurguladı.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 9

Garcetti, “Hala ölüm vadisinin gölgesinde  yürüyoruz. Şu anda, şehrimde 100'den fazla insanın bir günde öldüğünü görüyorum” dedi.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 10

HASTANELERİN YÜKÜ ARTIYOR

Bunların yanı sıra Los Angeles’taki sağlık yetkilileri, gelecek haftalarda hastanelerinin yükünün artmasını beklediklerini açıkladı.

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 11

Glendale'deki USC Verdugo Hills Hastanesi'nin başkanı Dr. Armand Dorian, "Omicron'un bu kadar bulaşıcı olması, varyantın diğer özelliklerinden daha büyük bir sorun yarattı. Virüsün kendisi Delta kadar öldürücü değil. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 12

Omicron'a yakalanan çoğu insan, kritik derecede hasta olmayacak veya yoğun bakım ünitesine girmeyecek. Ancak daha fazla insan enfekte oluyor. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 13

Bu, enfekte olan insanların daha küçük bir yüzdesi korkunç bir hastalığa yakalansa bile, çok sayıda vakanın yüksek sayıda ölümle sonuçlandığı anlamına gelir” dedi. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 14

Öte yandan Dorian, insanların corona virüse karşı aşılanmasının, ölümlerinin önüne geçebilecek tek araç olduğunu vurguladı. 

Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor - 15

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