Omicron, diğer corona virüs varyantlarından daha hızlı öldürüyor

Ferrer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Omicron varyantından ölen insanların durumunun daha önceki varyantlardan etkilenenlere göre çok daha hızlı kötüleştiğini belirterek, “Covid-19 nedeniyle vefat eden insanların Omicron ile enfekte olduklarında çok daha sert bir şekilde etkilendikleri görülüyor” diye konuştu.