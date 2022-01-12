Omicron için DSÖ'den yeni aşı çağrısı: Aynı aşının tekrarlayan dozlarını uygulamak anlamsız

Bilim insanları, yeni aşıların “sıkı ve geniş kapsamlı halk sağlığı ve sosyal önlemlere olan ihtiyacı” azaltmaya yardımcı olacağını söyledi. Ayrıca, aşı geliştiricilerinin "ardışık takviye dozlarına olan ihtiyacı azaltmak için geniş, güçlü ve uzun süreli bağışıklık tepkileri ortaya çıkaran" aşılar üretmeye çalışması gerektiğini bildirdiler.