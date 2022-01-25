Omicron, insan derisinde ve plastik yüzeylerde önceki varyantlara göre çok daha uzun süre canlı kalıyor

Bununla birlikte, corona virüsün varyantlarınıni çevredeki kararlılığını anlamak, küresel olarak zayıflatıcı hasarlara neden olan pandemiyi hafifletmede kritik bir öneme sahip. İlk günlerden itibaren, corona virüs yüzeylerde yüksek bulaşıcılık sergiledi. Birçok varyantın ortaya çıkmasıyla birlikte, dünya çapındaki aşılara ve karantinaya rağmen corona virüsün bulaşıcılığı daha da arttı.