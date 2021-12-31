Omicron mevsimsel soğuk algınlığından başka bir şey değil mi? Bilim insanları açıkladı

Chiu, "SARS-CoV-2 ve Omicron dahil tüm varyantları, soğuk algınlığına neden olan virüslerden genetik olarak farklıdır. Omicron varyantının Delta gibi diğer SARS-CoV-2 varyantlarından daha hafif hastalıklarla ilişkili olabileceğine dair artan kanıtlar olmasına rağmen, hem ölümler hem de Omicron nedeniyle artan hastaneye yatışlar bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.