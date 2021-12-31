Omicron mevsimsel soğuk algınlığından başka bir şey değil mi? Bilim insanları açıkladı

Haberler - ntv.com.tr 31.12.2021 - 12:23
Corona virüsün ciddiyetini küçümsemeyi amaçlayan yanlış bilgiler, pandeminin ilk günlerinden bu yana internette hızla yayılıyor. En yaygın yalanlardan biri ise Covid-19’un mevsimsel mevsimsel gribin başka bir türü olduğu iddiası.
Omicron varyantının "mevsimsel soğuk algınlığı virüsünden" başka bir şey olmadığını öne süren ABD’de yaşayan bir kardiyolog, hükümet kurumlarının eylemlerinin paniğe neden olduğunu ve yanlış bilgi sağladığını iddia etti.
Los Angeles Heart Specialists Tıbbi Direktörü Afshine Emrani, Twitter’dan yaptığı bir dizi paylaşımda, ülkelerin Omicron için test yapmamaları ve bunun yerine kaynaklarını insanlara "psikolojik ve finansal yardım" sağlamaya odaklamaları gerektiğini aktardı.
Twitter'da 30 binin üzerinde takipçisi olan ve virüsün ortaya çıkmasından bu yana pandemi ile ilgili güncellemeler yayınlayan Emrani, Omicron'un "kelimenin tam anlamıyla" aşı şirketlerinin yapamadığı aşı olduğunu iddia etti. Virüsün yayılması nedeniyle "8-12 hafta içinde dünya aşılanacak" diye ekledi.
Ancak, bilim insanların Emrani’nin iddialarının doğru olmadığı konusunda uyardı.
Araştırmacılar, ilk olarak 24 Kasım'da Güney Afrika'da tanımlanan Omicron varyantının ciddiyetini hala araştırıyorlar. İlk araştırmalar, Omicron'un, ciddi hastalığa neden olan Delta gibi diğer varyantlardan daha az şiddetli olabileceğini gösteriyor. Ancak yeni varyant, kesinlikle bir soğuk algınlığı hastalığa neden olmuyor.
ABD’de yer alan California-San Francisco Üniversitesi laboratuvarından ülkedeki ilk Omicron vakasını tespit eden bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Charles Chiu, "Omicron varyantı, soğuk algınlığına neden olan virüsler listesinin bir parçası olarak düşünülmemelidir” dedi.
Omicron'un en sık bildirilen semptomlarI arasında, soğuk algınlığı semptomlarına benzer: burun akıntısı, tıkanıklık, öksürük ve yorgunluk yer alıyor. Ancak belirtiler benzer olmasına rağmen ikisine aynı virüs neden olmuyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’ne göre soğuk algınlığının birincil nedeni rinovirüsler. Covid-19’a ise ilk olarak Çin’in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan bir corona virus olan SARS-CoV-2 neden oluyor.
Chiu, "SARS-CoV-2 ve Omicron dahil tüm varyantları, soğuk algınlığına neden olan virüslerden genetik olarak farklıdır. Omicron varyantının Delta gibi diğer SARS-CoV-2 varyantlarından daha hafif hastalıklarla ilişkili olabileceğine dair artan kanıtlar olmasına rağmen, hem ölümler hem de Omicron nedeniyle artan hastaneye yatışlar bildirilmiştir” açıklamasını yaptı.
Bilim insanları, temel nedenlere ek olarak, k soğuk algınlığı ve corona virüsün Omicron varyantının farklı şiddetlerde hastalığa neden olabileceğini söyledi.
Mayo Clinic’in web sitesinde insanların tipik olarak soğuk algınlığından 7 ila 10 gün içinde iyileştiğini ve enfeksiyonun genellikle tıbbi müdahale gerektirmediğini belirtiyor. Öte yandan Omicron, Cleveland Clinic Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı başkanı Dr. Daniel Culver'a göre daha ciddi hastalıklara neden olabilir.
Culver, "Soğuk algınlığı tipik olarak hafif, kendi kendini sınırlayan semptomlara neden olurken, diğer Covid-19 varyantları gibi Omicron da ciddi veya ölümcül hastalığa neden olabilir” dedi.
Culver bu duruma kanıt olarak, ABD'deki kalabalık yoğun bakım ünitelerine ve corona virüs nedeniyle hastanelere yeni başvurulara işaret etti.
Massachusetts Üniversitesi Chan Tıp Okulu'nda bulaşıcı hastalık uzmanı olan Jeremy Luban, insanların bir nezle ve soğuk algınlığı gibi rinovirüs enfeksiyonundan ölme ihtimalinin oldukça nadirken, corona virüsün "çok daha ciddi ve ölümcül" olduğunu söyledi.
Birçok insan Covid-19 ile enfekte olduğunda hafif ile orta şiddette semptomlara sahip olsa da, virüs nedeniyle 800 binden fazla ABD’nin öldüğünü vurgulayan Luban, "Bunun nedeni Covid-19’un gerçek ölümcüllüğünün hafife alınması” dedi.
Öte yandan, bilim insanları Omicron varyantına ilişkin iyi haberleri de paylaştı. Tıp uzmanları omicron varyantı vakalarındaki artışın uzun sürmesinin olası olmadığını çünkü varyantın oldukça bulaşıcı olduğunu söyledi. Ayrıca üçüncü doz aşı olan ve sağlıklı bir bağışıklık sistemi olan kişilerde daha az semptom görülüyor.
California-San Francisco Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Dr. George Rutherford, aşılı kişilerde Omicron semptomlarının orta derecede bir üst solunum yolu enfeksiyonuna benzeyebileceğini, aşılanmamış kişilerin hastaneye yatırılma olasılığının daha yüksek olduğunu vurguladı.