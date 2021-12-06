Omicron varyantı (B.1.1.529) hakkında merak edilen sorulara yanıt

OMİCRON VARYANTI VÜCUDUN BAĞIŞIKLIK SAVUNMASINDAN KOLAYCA KAÇABİLİYOR MU?

Bilim insanlarının bu soruya cevabı net. Veriler, Omicron'un bağışıklık sistemini atlamada diğer varyantlara göre avantajlı olduğunu gösteriyor.

University College London'dan Genetik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Francois Balloux, "Şimdiye kadar öğrendiklerimize göre, diğer varyantlarla karşılaştırıldığında, Omicron'un daha önce enfekte olmuş ve Covid-19'a karşı bir miktar koruma almış insanları yeniden enfekte etme eğiliminde olduğundan oldukça emin olabiliriz. Bu oldukça açık ve protein yapısında saptadığımız mutasyonel değişiklikler nedeniyle zaten bekleniyordu. Bunlar, antikorların virüsü nötralize etmesini zorlaştırıyor.”