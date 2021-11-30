Omicron varyantı, Covid-19'un hafif bir hastalığa dönüştüğünü gösteriyor: Alman profesörden çarpıcı açıklamalar

"GRİP GİBİ DAHA BULAŞICI, ANCAK DAHA AZ ÖLDRÜMEK İÇİN EVRİM GEÇİRDİ"

Lauterbach, “Omicron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var, yani delta varyantının iki katı kadar. Bu durum, çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak, corona virüsün daha sık enfekte etmek ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir” dedi.