Omicron varyantı hakkında bilinmesi gereken her şey

Diğer taraftan, Omicron vakaları dünya çapında hızla çoğalıyor. Bazı ülkelerde iki gün gibi kısa bir sürede sayılar ikiye katlanıyor ve hükümetler sosyal hareketliliği kısıtlamak için önlemler alıyor. İngiltere ve Danimarka, Avrupa'daki en hızlı Omicron büyümesini bildirdi, ancak bu kısmen diğer ülkelere göre daha kapsamlı genomik gözetim sistemlerine sahip olmalarının bir sonucu.