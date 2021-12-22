Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler süper bağışıklık kazanabilir: Pandeminin sonu geliyor mu?

OHSU Tıp Fakültesi'nde moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji yardımcı doçenti olan çalışmanın yazarı Fikadu Tafesse, “Bundan daha iyi bir bağışıklık tepkisi alamazsınız. Bu aşılar ciddi hastalıklara karşı çok etkili. Çalışmamız, aşılanan ve ardından çığır açan bir enfeksiyona maruz kalan bireylerin süper bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor” diye konuştu.