Omicron varyantı ile pandeminin son dönemine girildi: 8 farklı bilimsel çalışmadan ortak sonuç

Ancak, geçen hafta yapılan beş ayrı çalışma, varyantın akciğerleri önceki varyantlar kadar kolay enfekte etmediğini gösterdi. Japon ve Amerikalı bilim insanlarından oluşan büyük bir konsorsiyum tarafından çevrimiçi ön baskı olarak yayınlanan bir çalışmada, omicron ile enfekte hamster ve fareler, önceki varyantlarla enfekte olanlardan çok daha az akciğer hasarı yaşadı ve ölme olasılıkları daha düşüktü.

Belçika'da yapılan bir başka araştırma, virüsün önceki yinelemelerinde özellikle şiddetli hastalık yaşadığı bilinen Suriye hamsterlarında da benzer sonuçlar buldu.