Omicron varyantının neden olduğu semptomların güncel listesi: Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor?

Haberler - ntv.com.tr 09.01.2022 - 10:49 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 10:57
Corona virüsün Omicron varyantı Güney Afrika’da geçen Kasım ayında ilk kez tespit edildiğinde bilim insanlarını alarma geçirdi. Varyant, başak proteininde bulunan 30’u aşkın mutasyon nedeniyle corona virüsün önceki varyantlarından oldukça farklı görünüyordu.
Ardından, bu mutasyonların Omicron’a aşıları ve önemi enfeksiyonları atlamak için bir yetenek kazandırdığı kısa sürede anlaşıldı.
Bununla birlikte Türkiye’de dahil olmak üzere yeni Covid-19 vakaları tüm zamanların en yüksek seviyesindeyken, farklı ülkelerden gelen veriler oratak bir sonucu gösteriyor: Tipik bir Omicron vakası sadece biraz farklı şekilde ortaya çıkmakla kalmıyor, aynı zamanda muhtemelen daha düşük oranda ciddi hastalığa neden oluyor.
Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD'deki Omicron dalgalanması sırasında yoğun bakım ünitesine kabul edilme riskinin, Delta varyantı dalgalanması sırasında gözlemlenen riskin yaklaşık yarısı olduğunu buldu.
Ancak, uzmanlar Omicron’daki mutlak riskin, herhangi bir Covid-19 varyantında olduğu gibi, aşı olup olunmadığına, yaşa, genel sağlık ve ekonomik duruma bağlı olduğunu vurguladı.
Case Western Reserve Üniversitesi'nde bir göğüs hastalıkları uzmanı yeni çalışmanın kıdemli yazarlarından Dr. Pamela Davis, "Daha büyük yaş grubunda, Delta varyantından daha az olsa bile, hala kötü bir hastalık olduğunu gördük. Omicron hafife alınmamalı” dedi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Omicron, özellikle aşılananlarda Delta'ya kıyasla daha az şiddetli görünse de, ‘hafif’ olarak sınıflandırılması gerektiği anlamına gelmez. Tıpkı önceki varyantlar gibi, Omicron da insanları hastanelik ediyor ve insanları öldürüyor” diye konuştu.
Uzmanların bildirdiğine göre, corona virüsün önceki varyantlarının aksine, Omicron ile enfekte olan kişilerin büyük çoğunluğu, nispeten hızlı bir şekilde iyileşen ve hastane bakımı gerektirmeyen semptomlar sahip. Doktorlar, Omicron vakalarının çoğunun sıradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibi görünme eğiliminde olduğunu tespit etti.
LSU Health Shreveport'ta Gelişen Viral Tehditler Merkezi'nin müdür yardımcısı Dr. John Vanchiere, "Çoğunlukla baş ağrısı, burun akıntısı,burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı, hapşırma ve yorgunluk görüyoruz. Öksürük önceki varyantlara göre daha hafif. Ateş daha az yaygın” diye konuştu.
Öte yandan, doktorların bildirdiğine göre koku ve tat kaybı, Omicron’da yaygın görülmüyor. Vanchiere, yaşlı hastalar da dahil olmak üzere daha az hastanın nefes darlığı gibi alt solunum problemleriyle ilgili semptomları olduğunu söyledi.
Aynı zamanda belirli semptomların Omicron ile Delta’dan daha fazla ortaya çıktığı gözlemlendi. Bunlardan öne çıkanlarını mide bulantısı, gece terlemesi ve bel ağrısı oluşturuyor.
Diğer taraftan, Vanchiere, insanların Omicron ile enfekte olduğunda semptomların daha hızlı ortaya çıktığını söyledi. Birkaç çalışma, kuluçka süresinin (virüse maruz kaldıktan sonra semptomların gelişmesi için geçen süre) yaklaşık üç gün olduğunu gösterdi. Buna karşılık, kuluçka süresi Delta varyantında yaklaşık dört, corona virüsün Wuhan’da tespit edilen orijinal varyantında ise beş gündü.
Covid-19 ile gelen en büyük tehlike, il, hafif bir hastalığın yaşamı tehdit eden bir hastalığa dönüşmesini oluşturuyor. Omicron ile bu kesinlikle gerçekleşebilse de, risk Delta varyantından daha düşük görünüyor.
Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD’de Omicron varyantı baskın hale geldikten sonra, 15 ile 24 Aralık tarihleri arasında omicron ile enfekte olmuş 14 bin kişi de dahil olmak üzere, ülke genelinde corona virüs ile enfekte olmuş yarım milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını analiz etti.
Araştırmaya katkıda bulunan Davis, "Bu dönemde, toplulukta Delta varyantı dolaşırken, Omicron vakaları artıyordu” dedi.
Daha sonra araştırmacılar, Delta varyantının dalgasının sonunda enfekte olan kişiler ile Omicron dalgasının erken aşamasında enfekte olanlar arasında bir fark olup olmadığına baktılar. Araştırmayı yöneten ve aynı zamanda Case Western Reserve Üniversitesi'nde bulunan veri bilimcisi Rong Xu, "Fark çok büyüktü ve bunu görmek için karmaşık istatistikler yapmamıza gerek yoktu” dedi.
Xu ve meslektaşları, acil servise gitme ihtiyacı riskinin Delta dalgalanması sırasında yaklaşık yüzde 15'ten, erken Omicron dalgalanması sırasında yüzde 5'e (yaklaşık yüzde 70'lik bir düşüş) düştüğünü ve hastaneye kaldırılma riskinin yüzde 4'ten yüzde 2’ye düştüğünü buldular.
Bununla birlikte, bir kişi hastaneye kaldırıldı ise, kişinin yoğun bakım ünitesine kabul edilme veya solunum cihazına bağlanma riski de Delta dalgalanması dönemine kıyasla Aralık sonunda önemli ölçüde azaldı. Spesifik olarak, yoğun bakım ünitesine kabul edilme riski yüzde 0,8'den yüzde 0,4'e (veya yüzde 50) düştü ve ventilatöre bağlanma şansı yüzde 0,4'ten yüzde 0,1'e düştü.
Öte yandan, Xu ve ekibi, çalışmalarında incelenen insanların yaklaşık yüzde 60'ının aşılandığını bildirdi. Dolayısıyla, bu düşük riskin bir kısmı aşılama nedeniyle olabilir, ancak veriler tamamen, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı ile hastaneye yatış riskinin daha düşük olduğunu gösteriyor.
Özellikle, Xu ve ekibi, 5 yaşın altındaki, aşı için uygun olmayan çocuklar ve aşılanmış ancak üçüncü doz aşı olmayan 5 ila 15 yaş arasındaki çocuklar da dahil olmak üzere tüm yaş gruplarında benzer bir risk azalması gözlemlediğini söyledi. Xu, bu tutarlılığın, Covid-19’un ciddiyetteki azalmanın, kısmen, sadece aşılama durumundaki değişikliklerden değil, Omicron'un kendisinde bulunan değişikliklerden kaynaklandığını da öne sürdü.
Xu konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yani bu gerçekten Omicron’un Delta’dan farklı olduğunu gösteriyor. Tüm bunlarla birlikte, riskteki bu azalma, Omicron'un herkes için hafif olacağı anlamına gelmez. Yaşlı insanlar veya altta yatan sağlık sorunları olanlar gibi ciddi hastalık riski yüksek olan kişiler için hastaneye kaldırılma olası hala yüksek. Örneğin, 65 yaşın üzerindeyseniz, Omicron varyantı ile Covid-19’dan hastaneye yatma riskiniz hala yüzde 5'tir, yani bu yaş grubunda enfekte olan 20 kişiden 1'i hastaneye kaldırılacaktır” dedi.