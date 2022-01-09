Omicron varyantının neden olduğu semptomların güncel listesi: Omicron'un belirtileri kaç günde ortaya çıkıyor?

OMİCRON’A YAKALANANLARDA ŞİDDETLİ HASTALIĞIN GELİŞME OLASILIĞI NEDİR?

Covid-19 ile gelen en büyük tehlike, il, hafif bir hastalığın yaşamı tehdit eden bir hastalığa dönüşmesini oluşturuyor. Omicron ile bu kesinlikle gerçekleşebilse de, risk Delta varyantından daha düşük görünüyor.

Case Western Reserve Üniversitesi'ndeki bilim insanları, ABD’de Omicron varyantı baskın hale geldikten sonra, 15 ile 24 Aralık tarihleri ​​arasında omicron ile enfekte olmuş 14 bin kişi de dahil olmak üzere, ülke genelinde corona virüs ile enfekte olmuş yarım milyondan fazla insanın sağlık kayıtlarını analiz etti.