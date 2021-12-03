Omicron’a dair ilk bilimsel veriler geldi: 3 kat daha fazla yeniden enfekte etme yeteneğine sahip

Güney Afrika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD) tarafından toplanan yeni kanıtlara göre, en son epidemiyolojik kanıtlar, Omicron'un daha daha önceki enfeksiyonla elde edilen bağışıklıktan kaçabileceğini ve üç katı oranında yeniden enfeksiyona neden olduğunu gösteriyor.