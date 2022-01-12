Omicron'a karşı burun spreyi geliştirildi: 8 saat boyunca corona virüsü etkisiz hale getiriyor

Aşılara ek olarak, birçok araştırmacı şimdi özellikle bağışıklığı baskılanmış kişiler için aşıyı destekleyebilecek diğer tedavileri araştırıyor. Bu kapsamda, geçen Aralık ayında Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), AstraZeneca tarafından yüksek riskli hastalarda Covid-19 enfeksiyonunu önlemek için tasarlanmış bir monoklonal antikor tedavisine izin verdi. Burun spreyi tedavisi de bu hastalar için faydalı bir seçenek olabilir.