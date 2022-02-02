Omicron'a karşı çapraz bağışıklık umudu: T hücreleri yüzde 70-80 oranında koruma sağlıyor

OMİCRON'A KARŞI YÜZDE 70-80 ORANINDA KORUDU

Araştırmacılar, bir veya iki doz Johnson & Johnson aşısı olmuş 40 kişiden, iki doz Pfizer/BioNTech aşısı olmuş 15 kişiden ve daha önce enfeksiyon geçirmiş 15 aşılanmamış kişiden alınan T hücresi yanıtını inceledi. Bu kişilerde, hücrelerinin Omicron’un insan vücuduna tutunduğu başak proteinine karşı yüzde 70 ile yüzde 80 düzeyinde koruma sağladığı görüldü.