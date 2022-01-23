Omicron'a karşı süper bağışıklık umudu: Antikor seviyesinde yüzde bin artış

AŞILAR VE COVİD-19 ENFEKSİYONU BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Araştırmacılar, insanların Covid-19’a bağlı olarak yorgunluk ve vücut ağrılarıyla mücadele ederken T hücreleri ve hafıza B hücrelerinin çok çalıştığını söyledi. Bu hücreler, bağışıklık sisteminde sırasıyla enfekte hücrelere saldırmaktan ve daha fazla antikor yapmaktan sorumlu olarak görev yapıyor. Bu şekilde vücudun corona virüsle bir sonraki karşılaşması için daha güçlü bir savunma oluşturuluyor.