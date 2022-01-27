Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı

Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede baskın varyant haline gelen Omicron, aşıların etkinliğinde düşüşe neden olduğu için bilim insanlarını endişenlendirdi. Bu nedenle, ilaç şirketleri Omicron'a özel aşılar için çalışma başlattı. ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna, Omicron varyantını hedefleyen özel corona virüs aşısının güvenliğini ve etkinliğini incelemek için klinik denemelere başladığını duyurdu. Bu kapsamda, ilk gönüllüye bi doz Omicron aşısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr - Reuters 27.01.2022 - 12:09 | Son Güncelleme : 27.01.2022 - 12:15

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 1

Moderna, aşısının klinik denemelerine, iki grup arasında eşit olarak bölünmüş 18 yaş ve üstü yaklaşık 600 yetişkin katılımcının dahil olacağını duyurdu. 

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 2

İlk gruptaki katılımcılar daha önce Moderna'nın orijinal aşınının iki dozunu yaptırmış, ikinci gruptaki katılımcılar ise üç dozunu yaptırmış kişilerden oluşacak. Her iki gruptaki katılımcılara tek doz halinde Omicron için geliştirilmiş özel aşı uygulanacak. 

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 3

ÜÇÜNCÜ DOZUN OMİCRON'A KARŞI ETKİNLİK VERİLERİNİ YAYINLADI

Moderna, ayrıca 50 mikrogramlık halinde şu anda güçlendirici olarak uygulanan üçüncü doz orjinal aşının Omicron’a karşı nasıl etki gösterdiğine dair veriler yayınladı.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 4

Üçüncü doz aşıdan altı ay sonra, Omicron enfeksiyonunu bloke eden antikorlar azaldı, ancak yine de tüm katılımcılarda saptanabilir durumda kaldılar. Veriler, güçlendiricinin zamanla zayıflasa da varyanta karşı koruma sağladığını gösterdi.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 5

ANTİKORLARDA 6,3 KAT DÜŞÜŞ

Diğer taraftan, Moderna'nın mevcut üçüncü dozu tarafından tetiklenen nötralize edici antikorlar, aynı zaman diliminde virüsün Wuhan’da tespit edilen orjinal versiyonuna göre 6,3 kat daha hızlı azaldı.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 6

Ancak, Moderna CEO’su Stephane Bancel, Moderna'nın orijinal üçüncü doz aşısınını, nötralize edici antikorların altı ay sonra tespit edilebilir kaldığına dair güvence verildiğini söyledi.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 7

Bancel, "Yine de, Omicron'un bağışıklık kaçışının gösterdiği uzun vadeli tehdit göz önüne alındığında, Omicron'a özgü güçlendirici adayımızı geliştiriyoruz." dedi.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 8

Bancel daha önce üçüncü doz aşlarını geçen sonbaharda yaptıran kişilerin muhtemelen bu kışı geçirebilecek kadar yeterli korumaya sahip olacağını söylemişti. 

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 9

Bununla birlikte, orijinal iki doz aşıda olduğu gibi, güçlendiricilerin gücü muhtemelen azalacağından, insanların 2022 sonbaharında dördüncü atışa ihtiyaç duyabileceği konusunda uyardı.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 10

PFIZER/BIONTECH: MART AYINA KADAR HAZIR OLACAK

Diğer taraftan, Pfizer ve BioNTech de Omicron’a karşı geliştirdikleri özel corona virüs aşısını, bu haftanın başlarında insanlar üzerinde test etmeye başladıklarını ve 18 ila 55 yaşları arasındaki bin 420 katılımcının testlere dahil olduğunu duyurdu. İki şirket Omicron aşısının Mart ayına kadar hazır olmasını bekliyor.

Omicron'a özel corona virüs aşıları ne zaman gelecek? Moderna insan deneylerine başladı - 11

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