Omicron'a özel geliştirilen aşılara gerek var mı? ABD'de hayal kırıklığı yaratan araştırma

Bunların yanı sıra, Moderna CEO'su Stéphane Bancel, corona virüs, grip ve solunum sinsityal virüsü veya birçok yetişkinde soğuk algınlığına benzer bir hastalığa neden olan ancak bazı durumlarda tehlikeli olabilen bir virüs olan RSV'yi hedef alan yıllık üçü bir arada bir aşı geliştirme planını da açıklamıştı.