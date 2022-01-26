Omicron'a yakalananların üçte ikisi daha önce Covid-19 geçirdi

Imperial College London'dan React program direktörü Prof. Dr. Paul Elliott, "Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha hızlı bir kaynaşma var. Ayrıca, v Aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlılarda Omicron vakaları arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor” diye konuştu.