Omicron'un bulaşma oranı ne kadar? Fransız bilim insanlarından yeni araştırma

"DAHA BULAŞICI ANCAK DAHA AZ CİDDİ HASTALIĞA NEDEN OLUYOR"

Öte yandan, Omicron varyantını önceki Covid-19 dalgalarından daha az öldürücü veya şiddetli yapan birkaç faktör bulunuyor. Bu faktörlerden biri ise Omicron’un akciğerleri enfekte etme olasılığının corona virüsün diğer varyantlarına göre daha düşük olması. Covid-19 enfeksiyonları tipik olarak burunda başlıyor ve boğaza yayılıyor. Hafif bir enfeksiyon, üst solunum yolundan daha fazla ilerlemiyor ancak virüs akciğerlere ulaşırsa genellikle daha şiddetli semptomlar ortaya çıkıyor.