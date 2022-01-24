Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek?

Bilim insanları, pandeminin geleceğini nasıl etkileyeceğini anlamak için corona virüsün Omicron varyantının yeni tespit edilen BA.2 isimli alt varyantını yakından izliyor. Omicron varyantı Türkiye dahil, pek çok ülkede son aylarda baskın hale gelirken, İngiltere'de yapılan çalışmalar, BA.2’nin nispeten daha hızlı yayıldığını gösterdi. Uzmanlar, " BA.2 nedir ve nasıl ortaya çıktı?", "BA.2 hangi ülkelerde tespit edildi?", "BA.2 ciddi vakalara neden oluyor mu?" ve "BA.2, Covid aşılarının etkinliği nasıl etkileyecek?" sorularını yanıtlayarak, Omicron'un son alt varyantını değerlendiridi.

Haberler - ntv.com.tr 24.01.2022 - 09:54 | Son Güncelleme : 24.01.2022 - 10:02

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 1

İngiltere'deki bilim insanları 'un yeni bir alt varyantını tespit ettiklerini duyurdu.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 2

40 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ

Birleşik Krallık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bu ayın ilk 10 gününde İngiltere'de 400'den fazla BA.2 vakası tespit etti. Ayrıca, Omicron’un alt varyantının 40 ülkede tespit edildiği ve Hindistan, Danimarka ile İsveç’teki son vakaların çoğunluğunu oluşturduğu aktarıldı.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 3

Fransız epidemiyolog Antoine Flahault, AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Bizi şaşırtan şey, Asya'da büyük ölçüde dolaşımda olan bu alt varyantın Danimarka'daki tutunma hızı. Bilim insanları, virüsün nasıl evrimleşmeye ve mutasyona uğramaya devam ettiğini değerlendirmelidir. BA.2, Omicron'un baskın alt varyantı olan BA.1’den farklı özelliklere sahip” dedi.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 4

OMİCRON'UN 3 TANE ALT VARYANTI VAR

Bununla birlikte BA.2, Dünya Örgütü (DSÖ) tarafından henüz endişe veren bir tür olarak tanımlanmadı. DSÖ, Omicron’un BA.1, BA.2 VE BA.3 olmak üzere 3 farklı mutasyona sahip olduğunu ve dünyadaki Omicron vakalarının çoğunun BA.1’den kaynaklandığını bildirdi. Ancak Flahault, BA.2’nin tespit edildiği ülkelerin tetikte olması gerektiğini söyledi. 

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 5

Flahault, “Fransa, Ocak ortasında bulaşmada bir artış bekliyordu. Olmadı ve belki de bu, çok bulaşıcı görünen ancak daha öldürücü olmayan bu alt varyanttan kaynaklanıyor” diye gözlemledi.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 6

"CİDDİYETİNDE BÜYÜK BİR FARK YOK"

Diğer taraftan, İsviçre’de yer alan Cenevre Üniversitesi Küresel Enstitüsü müdürü Flahault, “Şimdilik BA.2 vakalarının ciddiyetinin klasik Omicron vakalarıyla karşılaştırılabilir olduğu izlenimini edindik. Ancak, çok sayıda soru var” dedi.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 7

COVİD-19 AŞILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

İngiltere’de  Imperial College of London’da bir epidemiyolog olan Tom Peacock, "Hindistan ve Danimarka'dan yapılan çok erken gözlemler, BA.1'e kıyasla şiddette dramatik bir fark olmadığını gösteriyor" diye tweet attı. Peacock, son varyantın mevcut aşıların etkinliğinde büyük değişime yol açmayacağını kaydetti.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 8

Peacock şöyle devam etti: “Şu anda BA.2'nin BA.1'e göre ne kadar daha fazla bulaşıcılığa sahip olabileceği konusunda güçlü bir kontrolümüz yok. Ancak bazı tahminlerde bulunabiliriz.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 9

BA.1 ve BA.2'ye karşı aşı etkinliğinde minimum farklılıklar olması muhtemeldir. Şahsen, BA.2'nin pandeminin mevcut Omicron dalgası üzerinde önemli bir etkisi olacağından emin değilim.

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 10

Birkaç ülke BA.1 dalgalarının zirvesine yakın, hatta onu geçmiş durumda. BA.2 bu noktada ikinci bir dalgaya neden olursa çok şaşırırım. Biraz daha yüksek baulaşıcık keskin bir değişime neden olmayacaktır.”

Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 11
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 12
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 13
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 14
Omicron'un daha hızlı yayılan alt varyantı ortaya çıktı: BA.2 pandeminin seyrini nasıl değiştirecek? - 15

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