Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor
Yürüyüş, en basit ve en etkili egzersiz biçimlerinden biridir. Çoğu insan için erişilebilirdir, özel bir ekipman gerektirmez ve hemen hemen her yerde yapılabilir. Günlük 30 dakikalık yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel olmak üzere çok sayıda sağlık faydasına yol açabilir. Günlük 30 dakika yürümenin vücuda nasıl fayda sağlayabileceğini burada bulabilirsiniz.
1- KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR
Düzenli yürüyüş, kalplerimizi güçlendirmenin harika bir yoludur.
American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az 30 dakika yürümek kalp hastalığı riskini %19 oranında azaltabilir.