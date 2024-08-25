Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor

3- RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Yürümek sadece vücudumuz için değil, aynı zamanda zihnimiz için de faydalıdır. Yapılan bir araştırma, düzenli yürüyüşün depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabileceğini buldu. Vücudun doğal ruh hali yükselticileri olan endorfinlerin üretimini uyarır, bu da stres duygularını azaltmaya ve genel ruhsal refahı iyileştirmeye yardımcı olabilir.