Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor

Yürüyüş, en basit ve en etkili egzersiz biçimlerinden biridir. Çoğu insan için erişilebilirdir, özel bir ekipman gerektirmez ve hemen hemen her yerde yapılabilir. Günlük 30 dakikalık yürüyüş, hem fiziksel hem de zihinsel olmak üzere çok sayıda sağlık faydasına yol açabilir. Günlük 30 dakika yürümenin vücuda nasıl fayda sağlayabileceğini burada bulabilirsiniz.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 1

1- KALP SAĞLIĞINA DESTEK OLUR

Düzenli yürüyüş, kalplerimizi güçlendirmenin harika bir yoludur.

American Journal of Preventive Medicine'de yayınlanan bir araştırmaya göre, günde en az 30 dakika yürümek kalp hastalığı riskini %19 oranında azaltabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

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Bu aktivite kan basıncını düşürmeye, LDL kolesterolü ("kötü" kolesterol) azaltmaya ve genel kalp fonksiyonunu iyileştirmeye yardımcı olur.

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2- KİLO YÖNETİMİNE YARDIMCI

Günlük rutinimize 30 dakikalık bir yürüyüş eklemek sağlıklı bir kiloyu korumaya yardımcı olabilir veya hatta kilo kaybına katkıda bulunabilir. Yürüyüş, kilo kaybı için gerekli olan kalori açığını yaratmaya yardımcı olabilecek kalorileri yakar.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 4

Yakılan kalori miktarı kilomuza ve yürüme hızımıza bağlı olarak değişir, ancak ortalama olarak bir kişi yarım saatlik yürüyüşte yaklaşık 150 kalori yakar.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 5

3- RUH SAĞLIĞINI İYİLEŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Yürümek sadece vücudumuz için değil, aynı zamanda zihnimiz için de faydalıdır.  Yapılan bir araştırma, düzenli yürüyüşün depresyon ve anksiyete semptomlarını azaltabileceğini buldu. Vücudun doğal ruh hali yükselticileri olan endorfinlerin üretimini uyarır, bu da stres duygularını azaltmaya ve genel ruhsal refahı iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 6

4- KASLARI VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Düzenli yürüyüş güçlü kaslar ve kemikler oluşturmaya ve korumaya yardımcı olabilir. Özellikle bacaklar, kalçalar ve alt sırt için faydalıdır.

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Yürüyüş gibi ağırlık taşıyan aktiviteler kemik yoğunluğunu iyileştirmede etkilidir ve böylece osteoporoz ve kırık riskini azaltır.

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5- SİNDİRİMİ İYİLEŞTİRİR

Yemeklerden sonra 30 dakikalık yürüyüş sindirime yardımcı olabilir. Yürüyüş, sindirim sistemimizdeki kasları uyarmaya yardımcı olur ve yiyeceklerin ve atıkların sistemimizde hareket etmesini destekler.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 9

Londra Üniversitesi'nden yapılan bir araştırma, düzenli yürüyüşün şişkinlik ve kabızlık gibi sindirim sorunları riskini azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 10

6- BAĞIŞIKLIK FONKSİYONUNU GÜÇLENDİRİR

Yürümek bağışıklık sistemimize önemli bir destek sağlayabilir. British Journal of Sports Medicine'de yayınlanan bir araştırma, düzenli olarak yürüyen kişilerin soğuk mevsimde hastalanma olasılığının daha düşük olduğunu buldu. Araştırma, günde en az 30 dakika yürüyenlerin daha az soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonu yaşadığını gösterdi.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 11

7- YARATICILIK VERİR

Yürümenin yaratıcı düşünmeyi ve bilişsel işlevi geliştirdiği gösterilmiştir. Stanford Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, yürüyüşün yaratıcı çıktıyı ortalama %60 oranında artırabileceğini buldu. Özellikle doğal bir ortamda yürüme eylemi, zihnimizi temizlemeye ve yeni fikirleri harekete geçirmeye yardımcı olabilir.

Ömrü uzatan 30 dakika! Her gün yapmak yetiyor - 12

8- ÖMRÜ UZATIR

Yürümeyi günlük rutinimize eklemek daha uzun yaşamanıza yardımcı olabilir. PLOS Medicine'de yayınlanan bir araştırma, günde 30 dakika yürümenin erken ölüm riskini %20'ye kadar azaltabileceğini gösteriyor.

İyileştirilmiş kardiyovasküler sağlık, kilo yönetimi ve gelişmiş zihinsel refahın kümülatif faydaları daha uzun ve daha sağlıklı bir hayata katkıda bulunur.

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