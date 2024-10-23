Ömrü uzatan 5 vitamin: Kanseri önlüyor, kalbi güçlendiriyor

Uzun bir ömre önemli katkılar sağlayan diğer yaşam tarzı seçimleri stres yönetimi, düzenli fiziksel aktivite, yeterli uyku, sigara ve alkolden uzak durma ve sağlıklı bir kiloyu koruma gibi şeylerdir. Herhangi bir büyük diyet veya takviye değişikliği yapmadan önce her zaman profesyonel tavsiye alın.



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