Ömrü uzatan 6 ipucu! Sağlıklı yaşlanmak için mutfağınızdan eksik etmeyin

İşte sağlıklı yaşlanma için bazı ipuçları



1- GÜÇ ANTRENMANINA ODAKLANIN



Yaşlandıkça doğal olarak kas kütlesini kaybederiz, bu durum sarkopeni olarak bilinir. Sarkopeni, güç kaybına, dengede zayıflıklara ve artan bir zayıflık hissine neden olur.

Yaşlanmaya bağlı kas kaybını önlemek veya azaltmak için güç antrenmanının dahil edilmesi vazgeçilmezdir.

Ağırlık kaldırma veya squat, lunge veya push-up gibi vücut ağırlığı egzersizlerinde, yaşlı yetişkinlerde her zaman güç kazanılır veya kas korunur.

Yaşlı yetişkinler için genel güç antrenmanında haftada iki ila üç kez kritik öneme sahiptir.