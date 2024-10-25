Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin

Vücut sağlığını korumak için ne tükettiğinize çok dikkat etmelisiniz. Çünkü yediğiniz her besin sağlığınız üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiler bırakır. Genellikle ultra işlenmiş gıdaların zararlı olduğu herkes tarafından bilinen bir gerçek. Yapay renklendiriciler, aromalar ve koruyucu maddeler gibi ev yemeklerinde genellikle bulunmayan malzemeler içeren ultra işlenmiş bu gıdalar sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Beslenme Uzmanı kimyasallarla oldu olan ve asla tüketilmemesi gereken 5 popüler besini açıkladı.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 1

Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu sağlıklı beslenmekten geçiyor. Sofranızda bulunan ve tükettiğiniz her besin vücut sağlığınızı doğrudan etkiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 2

Farkında olmadan tükettiğiniz ya da sağlıklı olduğunu düşündüğünüz bazı besinler var ki içerisindeki zararlı kimyasallarla adeta ömrünüzden çalıyor.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 3

Ultra işlenmiş olan ve yapay renklendiriciler, aromalar ve koruyucu maddeler gibi zararlı kimyasalları içerisinde barındıran bu besinler vücudu yavaş yavaş hasta ediyor.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 4


Beslenme Uzmanı Kayla Deniels, kimyasallar ile dolu olan 5 popüler besini açıkladı.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 5

PROTEİNLİ YOĞURT

Özellikle spor yapanların kas oranlarını artırmak istediği için tükettiği gıdalar arasında bulunan proteinli yoğurtlar, Beslenme Uzmanı Kayla Daniels' göre sağlığa zararlı olan koyulaştırıcılar, yapay tatlandırıcılar ile dolu.

Uzman isim Daniels "Özellikle tatlandırıcı içeren yiyecekleri tüketirken bir kez daha düşünün. Tatlandırıcılar beyni şaşırtabiliyor. Bu ürün beyni şeker tüketildiğine inandırarak insülin salımını tetikleyebilir" diyor. Zamanla bu ürünlerin sık tüketimi sonrası insülin direncine katkıda bulunabilir.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 6

BİTKİ BAZLI SÜTLER

Beslenme Uzmanı Kayla Daniels, bitki bazlı sütlerin aşırı tüketimi iltihaplanmaya neden olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda bu sütlerin Omega-6 yağ asitleri açısından zengin olabileceğini belirtiyor. Omega-6 asidi tüketimi ise vücutta inflamasyonu artırabilir, kan pıhtılaşmasına yol açarak kalp krizini tetikleyebilir.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 7

PROTEİN BARLAR

Protein barlarını her zaman çikolatalı atıştırmalıklara göre daha sağlıklı bir alternatif olarak düşünürüz. Aslında beslenme uzmanına göre bu protein barları, vücudunuza potansiyel olarak zarar verebilecek çeşitli katkı maddeleri ile doludurlar.Üstelik bu barlar, yapay tatlandırıcı içerdikleri için şekerli yiyeceklere olan isteği artırabilir. Düzenli tüketildiğinde ise bağırsak sağlığını bozabilir.

Protein barlarda da yaygın olarak kullanılan palmiye yağı, doymuş yağ oranı çok yüksek olduğundan yüksek kolesterol ve sonunda kalp hastalığı riskini artırır.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 8

NOODLE

Pratik görünebilirler ancak çok yüksek derecede sodyum içeriğine sahiptirler. Bu da kan basıncını artırır ve kalp hastalıklarına zemin hazırlayabilir.

"Ayrıca birçok üründe lezzet artırıcı monosodyum glutamat ve MSG kullanıyor"diyen Daniels, bu maddelerin beyin üzerinde son derece olumsuz etkilere neden olduğunu da belirtiyor.

Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin - 9

DİYET KOLALAR

Daha az kalorili ve şekerli olduğu için diyet yapanları tercih ettiği ancak gerçek bir kimyasal bombası olan bir ürün daha…
"Bağırsak mikrobiyomumuzu değiştirebilecek yapay tatlandırıcılarla dolu" açıklamasında bulunan Daniels, gazlı içeceklerin pankreastan insülin salınımını uyardığını ve çok sık tüketildiğinde tip 2 diyabet rahatsızlığına neden olacağının altını çiziyor.

DAHA FAZLA GÖSTER