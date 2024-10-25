Ömrünüzden çalıyor, vücudu hasta ediyor: Kimyasalla dolu 5 besini asla yemeyin

PROTEİN BARLAR

Protein barlarını her zaman çikolatalı atıştırmalıklara göre daha sağlıklı bir alternatif olarak düşünürüz. Aslında beslenme uzmanına göre bu protein barları, vücudunuza potansiyel olarak zarar verebilecek çeşitli katkı maddeleri ile doludurlar.Üstelik bu barlar, yapay tatlandırıcı içerdikleri için şekerli yiyeceklere olan isteği artırabilir. Düzenli tüketildiğinde ise bağırsak sağlığını bozabilir.



Protein barlarda da yaygın olarak kullanılan palmiye yağı, doymuş yağ oranı çok yüksek olduğundan yüksek kolesterol ve sonunda kalp hastalığı riskini artırır.