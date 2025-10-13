Omuz ağrınız ciddi bir işaret mi? Sadece duruşla ilgili değil

Ortopedik ya da fizyoterapi değerlendirmeleri, ağrının kas, sinir veya yapısal bir sorundan mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olur. Gerekli durumlarda MRI veya ultrason gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.



Omuz ağrısı yalnızca duruşla ilgili basit bir sorun değildir. Bilimsel veriler, kas güçsüzlüğü, sinir sıkışması ve iltihaplanma gibi çoklu etkenlerin ağrıyı tetiklediğini göstermektedir.

Eğer doğru duruşa rağmen ağrınız devam ediyorsa, vücudunuzun size verdiği sinyalleri dikkate almak gerekir.



Duruşu düzeltmek, kasları güçlendirmek ve stres kaynaklarını azaltmak, hem ağrının nedenini anlamaya hem de uzun vadede sağlıklı bir denge kurmaya yardımcı olur.