Omuz ağrınız ciddi bir işaret mi? Sadece duruşla ilgili değil
Yeni araştırmalar, omuz ağrısının tek başına duruştan kaynaklanmadığını; kas dengesizliği, sinir tahrişi ve hatta iç organ stresi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ortaya koyuyor.
Birçok kişi, omuz ağrısının uzun süre masa başında kambur oturmaktan kaynaklandığını düşünür. Ancak tıp dergisi PubMed’de yer alan 700’den fazla çalışmanın kapsamlı incelemesi, duruşun tek başına omuz ağrısını açıklamakta yetersiz kaldığını gösteriyor.
Araştırmalar, ağrının genellikle kas dengesizlikleri, sinir sıkışmaları ve iç organlarla ilişkili stres gibi çoklu etkenlerin bir sonucu olduğunu vurguluyor.
Uzmanlara göre, omuz rahatsızlığı bazen omurga, boyun ya da çevre dokulardaki iltihaplanmalardan kaynaklanabiliyor. Hatta bu ağrı, daha ciddi hastalıkların erken bir uyarısı da olabilir.