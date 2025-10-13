Omuz ağrınız ciddi bir işaret mi? Sadece duruşla ilgili değil

Yeni araştırmalar, omuz ağrısının tek başına duruştan kaynaklanmadığını; kas dengesizliği, sinir tahrişi ve hatta iç organ stresi gibi faktörlerin bir araya gelmesiyle oluştuğunu ortaya koyuyor.

Birçok kişi, omuz ağrısının uzun süre masa başında kambur oturmaktan kaynaklandığını düşünür. Ancak tıp dergisi PubMed’de yer alan 700’den fazla çalışmanın kapsamlı incelemesi, duruşun tek başına omuz ağrısını açıklamakta yetersiz kaldığını gösteriyor.

Araştırmalar, ağrının genellikle kas dengesizlikleri, sinir sıkışmaları ve iç organlarla ilişkili stres gibi çoklu etkenlerin bir sonucu olduğunu vurguluyor.

Uzmanlara göre, omuz rahatsızlığı bazen omurga, boyun ya da çevre dokulardaki iltihaplanmalardan kaynaklanabiliyor. Hatta bu ağrı, daha ciddi hastalıkların erken bir uyarısı da olabilir.

OMUZ AĞRISI VE DURUŞ İLİŞKİSİ

Duruşun omuz sağlığı üzerindeki etkisi inkâr edilemez. Uzun süre öne eğik pozisyonda oturmak, eklemler çevresindeki kas ve tendonları zorlayarak sertliğe veya ağrıya neden olur.
Ancak Queensland Üniversitesi’nden araştırmacılar, “ideal duruşa sahip kişilerin bile omuz ağrısı çekebileceğini” ortaya koydu.

Temel neden, kasların zayıflığı veya iltihabı olarak gösteriliyor. Bu da, yalnızca duruşu düzeltmenin yeterli olmadığını; egzersiz ve kas güçlendirme çalışmalarının da gerekli olduğunu ortaya koyuyor.

OMUZ AĞRISI NEDEN OLUR?

Kapsamlı araştırmalar, omuz ağrısının genellikle servikal omurga sertliği, torasik gerginlik veya boyundan yayılan sinir sıkışmalarıyla bağlantılı olduğunu gösteriyor.

Buna ek olarak, uyku pozisyonu, tekrarlayan baş üstü hareketler ve fark edilmeyen tendon hasarları, kronik ağrının başlıca sebepleri arasında.

Uzmanlar, “Omuz ağrısı nadiren tek bir sebepten kaynaklanır; genellikle fiziksel ve yaşam tarzı etkenlerinin birleşimidir.” diyerek uyarıyor.


Her omuz ağrısı kas kaynaklı değildir. Doktorlar, “yansıyan ağrı” adı verilen duruma dikkat çekiyor. Bu durumda vücudun bir bölgesindeki rahatsızlık, başka bir bölgede (örneğin omuzda) hissedilebilir.
Safra kesesi iltihabı, karaciğer hastalığı veya kalp sorunları omuz ağrısı şeklinde belirti verebilir.

Özellikle sol omuzda hissedilen ağrı, göğüste baskı, nefes darlığı veya baş dönmesiyle birlikte görülüyorsa, derhal tıbbi yardım alınması öneriliyor. Kardiyologlar, bunun kalp stresinin erken belirtisi olabileceğini vurguluyor.

GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR AĞRISI AZALTABİLİR

  • Omuz ağrısını kötüleştiren pek çok basit alışkanlık var.
  • Kolun yastığın altına yerleştirilerek uyunması, ağır çanta taşımak, uzun süre telefonla uğraşmak gibi davranışlar, tendonlara gereğinden fazla yük bindiriyor.
  • Üst vücut kaslarını gerginleştiren kronik stres de tabloyu ağırlaştırabiliyor.
Fizyoterapistler, rotator manşet kaslarını güçlendiren egzersizler, duvar melekleri ve direnç bandı çekme hareketleri gibi uygulamaların omuz eklemini desteklediğini belirtiyor.

NE ZAMAN DOKTORA GİTMELİSİNİZ?

Aşağıdaki durumlarda tıbbi değerlendirme öneriliyor:

  • Ağrı iki haftadan uzun sürüyorsa,
  • Omuzda şişlik, sıcaklık veya kızarıklık varsa,
  • Kolda uyuşma, karıncalanma hissediliyorsa,
  • Kolunuzu kaldırmakta zorlanıyorsanız.
Ortopedik ya da fizyoterapi değerlendirmeleri, ağrının kas, sinir veya yapısal bir sorundan mı kaynaklandığını belirlemeye yardımcı olur. Gerekli durumlarda MRI veya ultrason gibi görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Omuz ağrısı yalnızca duruşla ilgili basit bir sorun değildir. Bilimsel veriler, kas güçsüzlüğü, sinir sıkışması ve iltihaplanma gibi çoklu etkenlerin ağrıyı tetiklediğini göstermektedir.
Eğer doğru duruşa rağmen ağrınız devam ediyorsa, vücudunuzun size verdiği sinyalleri dikkate almak gerekir.

Duruşu düzeltmek, kasları güçlendirmek ve stres kaynaklarını azaltmak, hem ağrının nedenini anlamaya hem de uzun vadede sağlıklı bir denge kurmaya yardımcı olur.

