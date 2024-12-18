Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor

Boyalar ve düzleştiriciler gibi saç ürünleri ile meme kanseri arasında, özellikle de kadınlar için, potansiyel bir bağlantı olduğu öne sürüyor. Bu ürünler hormon bozucu kimyasallar ve kanserojenler içerebilir. Risk artışı nispeten küçük olsa da, doğal ürünler seçmek, kullanımı en aza indirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek potansiyel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 1

Boyalar ve düzleştiriciler gibi saç ürünleri ile meme kanseri arasındaki potansiyel bağlantı önemli tartışmalara yol açmıştır. Birçok kişi bu ürünleri potansiyel sağlık etkilerini düşünmeden kullanıyor. Araştırmanın bu bağlantı hakkında ortaya koyduklarını inceleyelim.

SAĞLIK HABERLERİ

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 2

Onkolog Dr. Sajjan Rajpurohit'e göre, "Saç boyaları ve kimyasal düzleştiriciler genellikle formaldehit, parabenler ve diğer kimyasallar gibi maddeler içerir.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 3

Bunlardan bazılarının hormonları bozduğu veya kanserojen (kanser yapıcı) olarak sınıflandırıldığı bilinmektedir. Hormonlar, özellikle östrojen, meme kanseri gelişiminde önemli bir rol oynadığından, bu önemli endişelere yol açmaktadır." diyor.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 4

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma, kalıcı saç boyaları veya kimyasal düzleştiriciler kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin biraz daha fazla olduğunu buldu. Bu risk, muhtemelen dokulu saçlara özel daha güçlü ürün formülleri nedeniyle siyahi kadınlarda daha belirgindi. Ancak, genel risk artışının nispeten küçük olduğunu ve bu ürünlerin ara sıra kullanılmasının önemli bir tehdit oluşturmayabileceğini belirtmek önemlidir.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 5

Ayrıca meme kanserinin genetik, yaşam tarzı, diyet ve çevresel faktörlerden etkilenen çok faktörlü bir hastalık olduğunu unutmamak da önemlidir. Saç ürünlerinin tek başına tek neden olma olasılığı düşüktür.

  • Potansiyel riskler konusunda endişeleniyorsanız, alabileceğiniz bazı önlemler şunlardır:
  • Zararlı kimyasallardan arındırılmış doğal veya organik saç ürünleri seçin.
  • Kalıcı boyaların veya kimyasal düzleştiricilerin kullanımını en aza indirin.
Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 6

Genel kanser riskini azaltmak için dengeli bir diyet, düzenli egzersiz ve toksinlere sınırlı maruz kalma ile sağlıklı bir yaşam tarzı benimseyin.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 7

Saç ürünlerinden tamamen kaçınmanıza gerek yok, ancak ölçülülük ve bilinçli seçimler anahtardır. Araştırmalar hakkında güncel kalmak ve şüphe duyduğunuzda sağlık uzmanlarına danışmak, sağlığınız için en iyi kararları almanıza yardımcı olabilir.

Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor - 8


Unutmayın, küçük yaşam tarzı ayarlamaları genel kanser riskinizi önemli ölçüde azaltabilir. Sağlığınız her zaman en büyük önceliğiniz olmalıdır.

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