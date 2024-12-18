Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor
Boyalar ve düzleştiriciler gibi saç ürünleri ile meme kanseri arasında, özellikle de kadınlar için, potansiyel bir bağlantı olduğu öne sürüyor. Bu ürünler hormon bozucu kimyasallar ve kanserojenler içerebilir. Risk artışı nispeten küçük olsa da, doğal ürünler seçmek, kullanımı en aza indirmek ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek potansiyel riskleri azaltmaya yardımcı olabilir.
Boyalar ve düzleştiriciler gibi saç ürünleri ile meme kanseri arasındaki potansiyel bağlantı önemli tartışmalara yol açmıştır. Birçok kişi bu ürünleri potansiyel sağlık etkilerini düşünmeden kullanıyor. Araştırmanın bu bağlantı hakkında ortaya koyduklarını inceleyelim.