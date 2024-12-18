Onkolog "kanser yapıcı" dedi: Bu alışkanlık kadınlarda riski artırıyor

Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 2019 yılında yapılan bir araştırma, kalıcı saç boyaları veya kimyasal düzleştiriciler kullanan kadınların meme kanserine yakalanma riskinin biraz daha fazla olduğunu buldu. Bu risk, muhtemelen dokulu saçlara özel daha güçlü ürün formülleri nedeniyle siyahi kadınlarda daha belirgindi. Ancak, genel risk artışının nispeten küçük olduğunu ve bu ürünlerin ara sıra kullanılmasının önemli bir tehdit oluşturmayabileceğini belirtmek önemlidir.