Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor

Sağlıksız besinlerin tüketimi kanser riskini artırıyor. Öyle ki sağlıklı sandığınız bazı besinler bile aşırı tüketildiğinde zamanla kansere neden olabilir. Bu nedenle beslenme listenizi sağlıklı ve dengeli gıdalardan oluşturmanız önerilir. Peki, hangi besinler kanser riskini artırıyor?

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 1

Kanser, vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Normal şartlarda hücreler, ihtiyaç duyulduğunda bölünür ve zarar gördüklerinde ölürler.

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Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 2

Ancak kanserde, bu doğal süreç bozulur. Anormal hücreler hızla çoğalarak tümör adı verilen kitleleri oluşturabilir veya kan ve lenf yoluyla diğer organlara yayılabilir.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 3

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, kanser küresel çapta ölümlerin önde gelen nedenleri arasında yer alıyor. Ancak erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleriyle birçok kanser türünde sağkalım oranları artabiliyor.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 4

Kanser riskini azaltmak için tütün ve alkol kullanımından kaçınmak, sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve tarama programlarına katılmak önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle belirtilerin farkında olunması ve erken harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 5

Sağlıklı beslenme biçimi genel sağlığınız üzerinde de çok etkili. Tükettiğiniz her besin vücut sağlığınızı etkiler. Bu olumlu ya da olumsuz yönde olabilir. Özellikle sağlıksız gıdaların tüketimi bazı ciddi hastalıkların riskini artırabilir. Uzmanlara göre bu besinler kanseri tetikleyebiliyor.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 6

Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) 'in yayınladığı verilerde en çok kanser vakası 100 binde yaklaşık 470 kişi ile Avustralya'da, 438 ile Yeni Zelanda ile 374 ile de İrlanda takip etmektedir. Türkiye'deki oran ise 100 binde 144 kişi olarak bildirilmiştir.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 7

Onkoloji alanında uzman Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı Nichole Andrews, sağlıklı beslenmenin önemini vurgulayarak, kanser riskini artıran besinlerin listesini paylaştı.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 8

SABAHLARI ÇAY KAHVE TÜKETİMİ

Sabahları en sık tüketilen içecekler arasında çay ve kahve yer alıyor. Özellikle kahve aç karnına tüketilen içeceklerden biri. Bir fincan kahve kanser riskinizi doğrudan artırmasa da Andrews, insanları ilave şekerlerin etkisini göz önünde bulundurmaya ve azaltmaya çağırdı, “Kahveyi seviyorum. Ancak şuruplarla harmanlanmış kahveler çok hızlı bir şekilde yüksek kalorili hale gelebilir. Bu içecekler kolayca 800 kaloriye ulaşabiliyor” dedi.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 9

AŞIRI ŞEKER TÜKETİMİ

Şekerli besinlerin sık tüketimi vücut için son derece sağlıksız. Özellikle de çay ve kahvenize küpler gibi yiyecek ve içeceklere tatlı şeyler eklemek uzak durmanız gereken bir alışkanlık.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 10

İŞLENMİŞ GIDALAR

İşlenmiş gıdaların tüketimi kanser riskini artırıyor. İster salam, sucuk olsun ister önceden pişirilmiş etler, bunların tüketimi vücut için son derece sağlıksız. Bu etlerin saklanmasında kullanılan kimyasallar olan nitrat ve nitritler bağırsaktaki hücrelere zarar vererek kansere yol açabilecek değişikliklere neden olabiliyor.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 11

BEYAZ EKMEK

Her sofrada olan beyaz ekmek kanser riskini artıran gıdalar arasında. Andrew, “Ben esmer pirinç, kepekli makarna, esmer ekmek, kepekli ekmeği tercih ediyorum” dedi.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 12

ŞEKERLİ İÇECEKLER

Şekerli içecekler kilo alımına ve diyabete neden olabiliyor. Boş kalorileri temsil eden bu içecekler kanser riskini de artırıyor. Andrew, “Kalorilerimin gazlı içeceklerden gelmesini istemiyorum. Dışarıda yemek yemeye gittiğinizde büyük bir bardak şekerli içecek içiyorsanız fazladan bir sürü kalori almış olursunuz. Aşırı vücut yağı 13 farklı kanser riskini artırabiliyor.” diyor.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 13

KIRMIZI ET

Andrews, “Kırmızı et, alkol ve işlenmiş etler gibi tüketildiği anda kanser riskini artırmaz, ancak haftada 500 gram tüketildiğinde kolorektal kanser riskini artırır. Genellikle haftada bir porsiyon kırmızı et tüketiyorum ya da hiç tüketmiyorum.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 14

Dışarıda yemek yerken ya da evde yemek pişirirken öğünlerimi tavuk, hindi, balık, deniz ürünleri ya da soya gibi farklı bitkisel proteinler etrafında şekillendiriyorum. Kırmızı et, bağırsak kanserinin olası bir nedeni olarak listelenmiştir, yani hastalığa neden olabileceğine dair kanıtlar olsa da özellikle işlenmiş etle bağlantılı veriler kadar güçlü değildir” ifadelerine yer verdi.

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 15

BİTKİ BAZLI SÜTLERE DİKKAT

“Ben her zaman inek sütünü tercih ederim, her zaman süt ürünlerini seçerim çünkü süt ürünleri çok besleyicidir” diyen Andrew şunları ekledi:

“Bu ürünler süt alerjisi olan kişiler için harika seçenekler olsa da ve doğrudan kansere neden olmasalar da hastalık riskini azaltan besinlerden yoksunlardır. Bunların hepsi güvenli seçenekler ve eğer seviyorsanız, tadını çıkarmaya devam etmenizi istiyorum, ancak düşük protein içeriği nedeniyle bunları seçmiyorum. İçindeki inanılmaz kalsiyum nedeniyle inek sütü kolorektal kanser riskini de azaltır. Tükettiğiniz her türlü süt ürünü kolon kanseri riskinizi azaltacaktır.”

Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor - 16

ALKOL

Alkol vücut sağlığı için tehlikelidir. Bir kadeh kırmızı şarap içmenin sağlığa faydaları konusunda tartışmalar olsa da Andrews, kanser riski söz konusu olduğunda tek bir kadehin bile içilmemesi gerektiğini söyledi.

Andrews, “Ben hiç alkol tüketmiyorum. Kırmızı şarap da dahil olmak üzere tüm alkol türleri altı farklı kanser riskini artıracaktır. Bu, alkolün içindeki etanoldür. Gerçekten herhangi bir alkol tüketimi hemen kanser riskinizi artırmaya başlar. Alkol ile karaciğer, kolon ve meme kanserleri de dahil olmak üzere çok sayıda kanser arasındaki bağlantılar bilim insanları tarafından net bir şekilde ortaya konmuştur” diyor.

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