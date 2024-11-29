Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor
Sağlıksız besinlerin tüketimi kanser riskini artırıyor. Öyle ki sağlıklı sandığınız bazı besinler bile aşırı tüketildiğinde zamanla kansere neden olabilir. Bu nedenle beslenme listenizi sağlıklı ve dengeli gıdalardan oluşturmanız önerilir. Peki, hangi besinler kanser riskini artırıyor?
Kanser, vücudun herhangi bir bölgesindeki hücrelerin kontrolsüz şekilde büyümesiyle ortaya çıkan bir hastalıktır. Normal şartlarda hücreler, ihtiyaç duyulduğunda bölünür ve zarar gördüklerinde ölürler.