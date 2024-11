Onkoloji uzmanının "kara listesi": 13 farklı kanser riskini artırıyor

BİTKİ BAZLI SÜTLERE DİKKAT

“Ben her zaman inek sütünü tercih ederim, her zaman süt ürünlerini seçerim çünkü süt ürünleri çok besleyicidir” diyen Andrew şunları ekledi:



“Bu ürünler süt alerjisi olan kişiler için harika seçenekler olsa da ve doğrudan kansere neden olmasalar da hastalık riskini azaltan besinlerden yoksunlardır. Bunların hepsi güvenli seçenekler ve eğer seviyorsanız, tadını çıkarmaya devam etmenizi istiyorum, ancak düşük protein içeriği nedeniyle bunları seçmiyorum. İçindeki inanılmaz kalsiyum nedeniyle inek sütü kolorektal kanser riskini de azaltır. Tükettiğiniz her türlü süt ürünü kolon kanseri riskinizi azaltacaktır.”