Ordu'da 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi başladı

Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocuklarda olduğu gibi, engelliler için de daha önceki görev yerlerinde uyguladığı ve ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün’ adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Ordu'da da başlattı.

Proje kapsamında, kent genelinde yaşayan engeli bulunan vatandaşların tespiti için bir çalışma başlatan Vali Sonel, 19 ilçede engeli olan vatandaşları tespit ederek, onlara yönelik çalışmalarla devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettiriyor. Proje dahilinde evlere de ziyaretlerde bulunan Vali Sonel, engellilerin sorun ve taleplerini dinliyor.