Ordu'da 'Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün' projesi başladı

DHA 19.04.2021 - 12:26
Vali Tuncay Sonel, yetim ve öksüz çocuklarda olduğu gibi, engelliler için de daha önceki görev yerlerinde uyguladığı ve ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün’ adını verdiği sosyal sorumluluk projesini Ordu'da da başlattı.
Proje kapsamında, kent genelinde yaşayan engeli bulunan vatandaşların tespiti için bir çalışma başlatan Vali Sonel, 19 ilçede engeli olan vatandaşları tespit ederek, onlara yönelik çalışmalarla devletin şefkatini ve sıcaklığını hissettiriyor. Proje dahilinde evlere de ziyaretlerde bulunan Vali Sonel, engellilerin sorun ve taleplerini dinliyor.
Ziyaretlerle ilgili Vali Sonel, bugüne kadar 40 bin 435 engelli bireye ulaştıklarını söyledi.
Sonel, “Ordumuzun 19 ilçesinde, devletimizin şefkatini, merhametini ve sıcaklığını yetim ve öksüz çocuklarımıza, şehit ailelerimize, gazilerimize, dede ve ninelerimize göstermeye çalıştık. 2021 yılının Ocak ayı itibariyle de ‘Hatırlanmak Bir Gün Değil, Her Gün’ projesi kapsamında Ordu genelinde tespit ettiğimiz 40 bin 435 engeli olan vatandaşımıza ulaştık ve bugün itibariyle de 26 bin 860 engeli olan vatandaşımızın evlerine gidilerek kendileri ziyaret edildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzün koordinesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarımız, imamlarımız, öğretmenlerimiz, muhtarlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, 19 ilçe belediyemiz, kaymakam arkadaşlarımız, Ordu Ailesi olarak engeli olan vatandaşlarımıza giderek, onlara devletimizin şefkatini göstermeye çalışıyoruz” diye konuştu.