Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı"

ASTIM VE KOAH'I TETİKLİYOR

Yangın sonucunda karbondioksit azotoksitler ve özellikle partiküller açığa çıktığını anlatan Taşdemir, "Küçük ve ince dediğimiz partiküller, insanın üst solunum yolundan geçip, ciğerlere kadar ulaşabilmekte. Orada çeşitli hastalıklara sebep olmakta. Astım, KOAH gibi hastalıkları da tetiklemektedir." uyarısında bulundu.

Teşdemir şöyle devam etti:

"Karbondioksit küresel ısınmada çok etkili bir gaz. Bu orman yangınlarında, çok büyük miktarlarda atmosfere maalesef karbondioksit yayılmakta. Ortamdaki konsantrasyonları olumsuz yönde arttırabilmektedir.

Üzerinde durmamız gereken başka bir konu da azotoksitlerin oluşması. Bu gazlar da yüksek sıcaklarda azotla oksijen gazının istemsiz bir şekilde bir araya gelip, azotoksiti oluşturması sonucunu karşıya çıkarmaktadır.

Azotoksitlerin en büyük özellikleri de insan sağlığının yanı sıra asit yağmurlarının oluşmasına sebep olmasıdır."