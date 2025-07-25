Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı"

Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki orman yangınları nedeniyle oluşan duman ve partiküller, Bursa'ya ulaştı. Kül yağmurunun yaşandığı Bursa'da araçların üstü ile evlerin balkonları külle kaplandı. Uzmanlar solunum rahatsızlığı olanlara maske takmaları çağrısında bulundu.

Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 1

Sakarya'nın Geyve, Bilecik'in Osmaneli ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçelerinde çıkan orman yangınlarının duman ve partikülleri Bursa'ya ulaştı.

Uzmanlar, solunum yolu ile ilgili rahatsızlığı bulunan vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.

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Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 2

Kuş uçuşu Bilecik'in Osmaneli ilçesine 84, Sakarya'nın Geyve ilçesine 110 ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine de 162 kilometre uzaklıkta bulunan Bursa'da, kül yağmuruyla oluşan çevre kirliliği nedeniyle birçok araç ile evlerin balkon ve camları isle kaplanırken, etkili olan duman görüş mesafesini düşürdü.

Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 3

Kül yağmuru ile şaşırdıklarını söyleyen vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla çekip, sosyal medyada paylaştı.

Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 4

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Taşdemir, atmosfere karışan bütün kirleticilerin belli mesafe taşındıklarını söyleyerek, "İlk olarak yerleşim yerlerine etkileri oluyor. Orada evler, tarımsal alan ve altyapı zarar görebiliyor. Bunun sonucunda maddi kayıplar ve göçler olabilmekte. Ama bu tür orman yangınlarında hava kirliliği olaylarını görmüş oluyoruz." dedi.

Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 5

ASTIM VE KOAH'I TETİKLİYOR

Yangın sonucunda karbondioksit azotoksitler ve özellikle partiküller açığa çıktığını anlatan Taşdemir, "Küçük ve ince dediğimiz partiküller, insanın üst solunum yolundan geçip, ciğerlere kadar ulaşabilmekte. Orada çeşitli hastalıklara sebep olmakta. Astım, KOAH gibi hastalıkları da tetiklemektedir." uyarısında bulundu.

Teşdemir şöyle devam etti:

"Karbondioksit küresel ısınmada çok etkili bir gaz. Bu orman yangınlarında, çok büyük miktarlarda atmosfere maalesef karbondioksit yayılmakta. Ortamdaki konsantrasyonları olumsuz yönde arttırabilmektedir.

Üzerinde durmamız gereken başka bir konu da azotoksitlerin oluşması. Bu gazlar da yüksek sıcaklarda azotla oksijen gazının istemsiz bir şekilde bir araya gelip, azotoksiti oluşturması sonucunu karşıya çıkarmaktadır.

Azotoksitlerin en büyük özellikleri de insan sağlığının yanı sıra asit yağmurlarının oluşmasına sebep olmasıdır."

Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı" - 6

MÜMKÜN OLDUĞUNCA DIŞARI ÇIKILMAMALI

Bu taşınımların olumsuz etkilerinden en önemlisinin, insan sağlığına etkileri olduğunu söyleyen, vatandaşların mümkün olduğunca dışarı çıkmamasını ve maske takmasını öneren Prof. Dr. Yücel Taşdemir, "Partikül maddelerin 2,5 mikron veya daha küçük boyuttaki partiküller, üst solunum yolumuzu geçip, ciğerlerimize gelebilmekte ve insanlarda bazı olumsuz hastalıkların oluşmasına sebep olabilmektedir." diye konuştu.

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