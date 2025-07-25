Orman yangınının dumanı kente ulaştı, her yeri kül kapladı: "Ciğerlere inebilir, maske takılmalı"
Sakarya, Bilecik ve Eskişehir'deki orman yangınları nedeniyle oluşan duman ve partiküller, Bursa'ya ulaştı. Kül yağmurunun yaşandığı Bursa'da araçların üstü ile evlerin balkonları külle kaplandı. Uzmanlar solunum rahatsızlığı olanlara maske takmaları çağrısında bulundu.
Sakarya'nın Geyve, Bilecik'in Osmaneli ve Eskişehir'in Seyitgazi ilçelerinde çıkan orman yangınlarının duman ve partikülleri Bursa'ya ulaştı.
Uzmanlar, solunum yolu ile ilgili rahatsızlığı bulunan vatandaşları maske takmaları konusunda uyarıyor.