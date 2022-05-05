Oruçtan sonra beslenme nasıl olmalı?

DENGELİ BESLENME

Vücudun ihtiyaç duyduğu karbonhidrat, protein ve yağ makrolarından mahrum bırakmadan dengeli bir öğün tüketmek sindirim sisteminizin de olması gerektiği gibi çalışmasını sağlar.

Yapılan yanlışlardan biri de; bu 3 makroyu aynı öğünde dengeli bir şekilde tüketmemek oluyor.

Direkt olarak karbonhidrat, protein veya yağ ağırlıklı bir öğün size hem hazımsızlık yaşatacak hem de istenmeyen kilolar almanıza sebep olacak.

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